Il centrodestra allargato. Adinolfi appoggia Galliani

Mario Adinolfi rinuncia a candidarsi alle suppletive per il Senato a Monza e schiera il Popolo della famiglia, radicato sul territorio, con il centrodestra a sostegno di Adriano Galliani. "Votiamo il centrodestra di Silvio Berlusconi che voleva salvare Eluana Englaro", dice il presidente del movimento politico di ispirazione cristiana. "Marco Cappato ha raccolto attorno a sé una vastissima coalizione che potrebbe vincere, non un voto può essere disperso perché in Brianza l’alfiere del suicidio di Stato per addolorati, disabili e anziani del nostro Paese va nettamente battuto", la linea del movimento. L’appuntamento alle urne del 22 e 23 ottobre, "con la sconfitta più chiara possibile di Cappato servono a spiegare, speriamo definitivamente – ancora Adinolfi – che l’istanza di morte è minoritaria nel Paese. Rivolgiamo un appello ai cattolici che militano nel Pd di Schlein, in Azione di Calenda e nel M5S di Conte: disobbedite ai diktat calati dall’alto".

Barbara Calderola