Il centrodestra a Concorezzo. Mauro Capitanio cerca il bis

Il fedelissimo della Lega che ha saputo coagulare intorno a sé anche chi non la pensa come lui risponde a Marco Parolini sfoderando un centrodestra unito con l’aggiunta di una quarta lista, personale, “Capitanio sindaco. Passione e competenza“, simbolo la gügia, l’ago che tanta parte ha avuto nella storia industriale di Concorezzo.

Sedici nomi di peso, dall’impresa allo sport, che hanno deciso di scendere in campo per far strappare a Mauro Capitanio, sindaco uscente, il secondo mandato. Ieri sera, il lancio ufficiale della candidatura, sulla quale non c’è mai stato dubbio. Al suo fianco, la coalizione intera, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia e la nuova civica, sulla scheda l’8 e 9 giugno alle amministrative ci saranno tutti i simboli.

Per il 49enne ingegnere nei panni di concorrente "il prossimo quinquennio sarà di consolidamento dopo il primo a investire e a costruire una squadra allargata a tutte le realtà della città con le quali abbiamo collaborato fianco a fianco, dal volontariato alle imprese". Fra "i risultati da raccogliere", "la nuova scuola elementare di via Ozanam, la casa di riposo in via Kennedy che raddoppierà i posti (da 48 a un centinaio) dimezzando le lista d’attesa" e nel prossimo mandato in caso di vittoria "accelereremo sulla qualità della vita, con più manutenzioni e più cura del verde, rigenerazione urbana e potenziamento dei servizi". Capitanio tende una mano agli avversari, "vogliamo il dialogo anche con il centrosinistra", proseguendo con il fair-play che è senz’altro una sua cifra. A sostenerlo nella nuova civica 9 donne e sette uomini, tra loro anche alcuni personaggi "con impronte politiche diverse", sottolinea l’aspirante primo cittadino, da Michele Zocco, l’ultramaratoneta stella dei social famoso per le sue imprese, come la Milano Sanremo senza mai fermarsi, ad Angela Cantù, vice presidente delle farmacie comunali, ad Alberto Arosio, presidente della pallavolo, a Laura Turato, già alla guida dei commercianti.

Coordinatore, Andrea Arizzi, direttore Europa di The Fork, l’app che per prenotare ristoranti con lo sconto. L’obiettivo? "Collaborare per lo sviluppo delle potenzialità. Un approccio tecnico che ha caratterizzato la giunta in questo primo mandato".