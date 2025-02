Il centro storico cambia volto: pronto il piano

Un ambizioso piano di intervento per riqualificare il centro storico di Limbiate. È quello che verrà illustrato ai cittadini nell’incontro in programma questa sera sera in sala consiliare.

“Via Trento e via Mazzini: un nuovo volto per centro storico“ è il titolo della serata che si svolgerà in Villa Mella, nell’aula consiliare Falcone e Borsellino, a partire dalle 21. Durante l’incontro, alla presenza del sindaco Antonio Romeo (nella foto) e del dirigente del settore tecnico che curerà gli interventi, verranno presentati i lavori pensati per rinnovare il cuore del centro storico e migliorare la vita quotidiana dei residenti e dei visitatori.

Diversi gli interventi in programma. Ci sarà la riqualificazione stradale, con il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, oltre al potenziamento della segnaletica per una maggiore sicurezza e fluidità nel traffico. Verranno create aree verdi e arredo urbano: nuovi spazi verdi e un arredo urbano moderno e funzionale, per rendere più piacevole e accogliente la passeggiata in centro. Sarà rinnovata anche l’illuminazione pubblica: è prevista la sostituzione dei vecchi lampioni con luci a Led, più efficienti e sostenibili, per una maggiore visibilità e un minor consumo. Ma prima di tutto sarà creato un nuovo sistema di drenaggio delle acque: interventi per migliorare la gestione delle acque piovane, evitando problemi di allagamento del nucleo storico di Limbiate, garantendo una maggiore sicurezza. L’incontro sarà un’opportunità per discutere del progetto e ascoltare i suggerimenti della cittadinanza.

Ga.Bass.