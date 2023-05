Il centro fiorisce anche a fin di bene

Il centro storico sboccia con “Monza in fiore“. Una festa - organizzata da Monza reale e Marta Ferrari strategist, con il patrocinio di ConfCommercio - che ha visto la partecipazione dei fioristi in tutto il “salotto“ della città. Graditissimo il Truccabimbi in piazza Grandi e via Cortelonga, organizzato da ConfCommercio, il cui ricavato è stato devoluto al Comitato Maria Letizia Verga. Sempre al Verga e alla Croce Rossa sezione di Monza l’associazione dei commercianti ha regalato 50 piante (per ciascun ente) da rivendere, per sostenere le proprie attività. "Iniziativa riuscita anche dal punto di vista commerciale", commenta Alessandro Fede Pellone, segretario ConfCommercio. La scuola agraria del Parco ha partecipato con 20 Vespe Piaggio, insieme al Club Vespa di Monza, addobbate da 30 professionisti. Allestimenti floreali in tutti gli angoli delle vie Italia, Vittorio Emanuele, Segantini, Mantegazza, Cortelonga, Zucchi e Mapelli.

C.B.