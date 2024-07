Il centro civico risorge. Senza tetto da un anno a causa del nubifragio. Ora sarà ristrutturato

A quasi un anno esatto di distanza dai nubifragi che lo hanno pesantemente danneggiato, tanto da renderlo inutilizzabile, partono finalmente i lavori di ristrutturazione. Ora, in meno di due mesi, dovrebbe tornare a poter accogliere gli abitanti del quartiere. Sono i cominciati ieri gli interventi di risistemazione del tetto del centro civico di via Silva, danneggiato dalle pesanti ondate di maltempo che si erano abbattute sulla città a luglio dell’anno scorso. L’edificio era rimasto inagibile. Le opere, molto attese dai residenti della zona, costeranno complessivamente poco più di 120mila euro e saranno realizzate da una ditta incaricata attraverso convenzione. "Si tratta di lavori importanti per il quartiere - sottolinea il sindaco Paolo Pilotto -, perché con questo intervento si restituisce alla comunità di San Carlo-San Giuseppe un edificio centrale nella vita dei quartieri, rimasto purtroppo per circa un anno inutilizzabile". A essere coinvolto dal cantiere sarà tutto il tetto del centro civico, per una superficie di circa 280 metri quadrati. Dopo l’installazione del ponteggio, il progetto prevede la rimozione della copertura e della struttura sottostante in legno e isolante. Verrà quindi posata una nuova struttura di ancoraggio sulla parte più bassa dell’edificio, con elementi in ferro, lamiera grecata; sarà collocato uno strato isolante e poi un nuovo manto di copertura, fatto di lastre metalliche, con dispositivi anticaduta. Tutto ciò avendo cura di mantenere la sagoma curva del tetto originale, caratteristica dell’edificio.

"La conclusione dell’intervento - dicono dal Comune - è prevista entro la fine di agosto, compatibilmente con le condizioni meteo". "Il tetto verrà riparato e ripristinato con materiali di qualità e seguendo standard che non mirano solo a ripristinare la struttura esistente, ma ad ammodernare e rendere più resistente e duratura la copertura, così da non riportare semplicemente operativo il centro civico, ma restituire ai cittadini uno spazio migliore di prima", spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti, che ieri ha fatto un sopralluogo nell’edificio insieme all’assessora alla partecipazione Andreina Fumagalli. "Ci dispiace che ci sia voluto quasi un anno per iniziare i lavori - conclude Lamperti -, ma i sopralluoghi necessari per la progettazione avevano mostrato diversi difetti della struttura, causati dalla cattiva manutenzione nel corso degli anni. Questo ha determinato un allargamento progressivo dell’intervento".