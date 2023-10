Il caso Lombarda Petroli. Un campo di 10mila metri. Il “regalo“ del Comune per vendere l’ex raffineria

Diecimila metri quadrati in più da destinare ad area agricola. Un’area sulla quale si potrebbe anche realizzare un parco fotovoltaico a servizio delle unità produttive che lì verranno realizzate. Questa la proposta che il Comune di Villasanta avanza alla curatela fallimentare della ex Lombarda Petroli. Una proposta che sarà discussa martedì in Commissione Territorio e che la giunta guidata dal sindaco Luca Ornago avanza per cercare di trovare una soluzione definitiva all’annosa vicenda dell’area ex Lombarda Petroli. "Una proposta che arriva come variante al Pgt – spiegano Ornago e l’assessore all’urbanistica Carlo Sormani – e in perfetta sintonia con quanto stabilito dai Piani territoriali di coordinamento provinciale che richiedono una diminuzione del consumo del suolo pubblico. In quei 10mila metri non si potrà edificare ma, come comunque previsto dalla legge, sarà possibile per esempio installare pannelli fotovoltaici". Il sindaco ha ribadito che, anche se rispetto al Pgt del 2019 c’è una concessione di 10mila metri di suolo in più, in realtà verrebbe mantenuta la promessa di zero consumo di suolo e di tutela delle abitazioni. "Ribadisco che l’interesse del pubblico supera l’interesse del privato – afferma Ornago –. Verrà garantito il corridoio verde che dividerà le due aree: la ex Lombarda Petroli e la Immobiliare Villasanta".

Nel frattempo ieri mattina la curatela ha inviato al Comune di Villasanta la sua controproposta: 127mila metri edificabili, più il corridoio ecologico di 38mila. Intanto sulla vicenda interviene anche Villasanta Civica, la grande coalizione di centrodestra che correrà alle prossime elezioni comunali del 2024 con candidato l’avvocato Gianbattista Pini, che ha indetto per domani un incontro proprio in merito al progetto della ex Lombarda Petroli: "Dobbiamo abbandonare pregiudizi di carattere ideologico e arroccamenti su posizioni di principio per poter affrontare in modo pragmatico e concreto l’intera vicenda, sempre, ovviamente, nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti".