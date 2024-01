Il Carlo Alberto District fa girare gli affari e punta al Salone del Mobile

"Abbiamo dimostrato come commercio e solidarietà possano funzionare insieme ed essere un valore aggiunto per la società". Matteo Perego, architetto e titolare di Amerigo Concept Store, è l’anima del Carlo Alberto District. Un salotto nel salotto commerciale della città. “Arredato“, per il momento, da 25 boutique che hanno aderito all’iniziativa partita alla vigilia delle festività natalizie. E che hanno raccolto un successo oltre le aspettative. Tanto che l’obiettivo, adesso, è allargare le adesioni, rafforzare le iniziative e consolidare il rapporto con la rete della solidarietà. "Il bilancio di quello che abbiamo realizzato finora è senz’altro positivo. Tutti i negozi e le associazioni coinvolti sono soddisfatti – conferma Perego –. Vogliamo continuare a far coesistere il binomio con la solidarietà, organizzando almeno tre grandi eventi all’anno con cui promuovere allo stesso tempo il commercio e le iniziative benefiche. Il prossimo a cui stiamo lavorando è il Fuori Salone, che si terrà in primavera: puntiamo a creare una sorta di prolungamento del Salone del Mobile di Milano nella nostra via, ben consapevoli del nostro potenziale".

Amplificando ciò che è stato fatto per il battesimo del District. "L’albero di Natale della solidarietà in piazza San Pietro martire, tramite il Babbo Natale di Lego, ha raccolto una marea di regali donati dal negozio dei mattoncini ai bambini delle famiglie fragili che fanno capo alla cooperativa sociale Novo Millennio e ai progetti della Caritas Monza “Spazio colore“ e “Monza ospitalità“, inseriti nella rete TikiTaka – il bilancio di Perego –. Insieme a quest’ultima e con la collaborazione del Comune abbiamo creato “Una via per Natale“, un’idea che ha avuto successo in quanto, richiamando l’attenzione attraverso l’albero di Natale di piazza San Pietro martire, ha stimolato tante persone a fare donazioni tramite QrCode per sostenere laboratori di gioco e arte, iniziative sportive e didattiche per bambini e ragazzi abili e disabili". "Anche la seconda edizione del Dj set inclusivo AutPop Festival organizzata con le associazioni Il Veliero e Facciavista e l’aiuto di Radio Deejay e m2o (a partire da Dj Shorty) è stato un grande successo – continua Perego –, così come il Christmas Carol con i canti e i cori degli attori de Il Veliero. Abbiamo trasformato la piazza dell’Arengario in una discoteca. Ancora una volta è stato bellissimo vedere i ragazzi dare spettacolo con console e mixer, animare la città con la loro musica, creando un clima caldo ed effervescente per tutto il centro cittadino. Di questo ha bisogno Monza. E questo è il senso che sta alla base del progetto del Carlo Alberto District".

A.S.