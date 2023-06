Il carisma della leader La grinta della playmaker e la forza di un gruppo unito

Grinta, tecnica, carica agonistica e leadership visto che gioca playmaker. È Silvia Bonadeo, una delle giocatrici cardine di quel fantastico gruppo che è il Giussano. La sua regia ha guidato le foxes alla cavalcata vincente di questa stagione culminata con la promozione in Serie A2. "Penso che per vincere quest’anno sia servita tantissimo l’esperienza fatta nella passata stagione, quando un po’ a sorpresa ci siamo trovati a disputare i playoff per il salto di categoria – racconta la ventiduenne regista della formazione brianzola – abbiamo commesso degli errori ma ne abbiamo fatto tesoro facendoci trovare pronte quast’anno nella finale contro Rovigo. In A2 abbiamo tanto lavoro da fare. Sappiamo che ci saranno nuovi innesti e credo sia un passo da affrontare per essere all’altezza. È importante che ci sarà ancora Aldo Corno a farci da guida, seguiremo fedelmente i suoi concetti per fare bene e toglierci tante soddisfazioni". Silvia Bonadeo è una ragazza solare, che ama il basket e non si risparmia mai. "Il basket è la mia passione principale, studio anche massoterapia seguendo le lezioni dal lunedì al mercoledì. Mi piace passare il tempo libero con gli amici e in estate adoro viaggiare. L’avventura più bella però è quella che sto vivendo con il Giussano".

Arrivata a campionato in corso nella passata stagione, Laura Meroni si è subito dimostrata un innesto fantastico per il Giussano, indossando la maglia biancoblu con carisma e carattere da vendere. "Abbiamo conquistato la Serie A2 grazie al fatto che siamo un gruppo coeso – spiega l’ala delle foxes – ci vogliamo bene e ci frequentiamo anche fuori dal campo. Ci divertiamo a giocare insieme. Coach Corno mi ha dato grande fiducia e mi ha responsabilizzato, trasmettendomi coraggio. Con lui sono migliorate le mie percentuali di tiro e ho imparato a selezionare le scelte nel finalizzare il gioco. Ho capito come tirare in equilibrio anche sotto la pressione delle avversarie".

Pur molto giovane, compirà 24 anni in dicembre, Laura ha già collezionato tante presenze nella Serie A2, giocando tre anni a Costamasnaga, a Orvieto, a Vicenza e a Carugate.Non teme che le novità nella rosa vadano ad intaccare un meccanismo perfetto come un orologio svizzero. "Di perfetto non c’è nulla – dice – siamo un ottimo gruppo ma abbiamo avuto dei momenti no dai quali ci siamo rialzate insieme. Sono sicura che la dirigenza e lo staff tecnico faranno degli innesti mirati a non stravolgere gli equilibri di squadra. La mia estate? A luglio mi dedicherò al Camp di Nibionno facendo l’istruttrice, un ruolo che mi piace tantissimo. Nelle giornate no è bello stare con i bambini perchè mettono allegria. Poi a settembre ricomincerò a studiare alla Bicocca, dedicandomi alla magistrale dopo essermi laureata in scienze biologiche. Ma soprattutto ricomincerò a calcare i parquet".

Con lei e coln Silvia Bonadeo in questa stagione, delle straordinarie compagne d’avventura: Sofjia Lazareska Linda Marchesi, Francesca Sorrentino, Silvia Bassani, Maddalena Foschini, Gloria Villa, Giulia Biassoni, Ludovica Rossini, Chiara Pollini, Cecilia Colico, Celeste Colico e Alice Germani.

Antonella Galimberti