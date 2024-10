Il Capodanno celtico si festeggia in musica

Un’atmosfera avvolgente e sonorità acustiche dai ritmi pulsanti, per un viaggio fatto di paesaggi musicali in cui perdersi. Canti che evocano mondi incantati, popolati da fate e spiriti danzanti, e che raccontano le gesta di dee e donne leggendarie, nel fluire continuo delle stagioni e delle vita, tra luce e ombra, morte e rinascita, incontri e addii. È quanto proporrà lo spettacolo dal titolo “Attraversando la soglia - Concerto per la notte di Samhain“, un concerto acustico di musica celtica che si terrà domani alle 20 al centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico. Protagonista dell’evento sarà il Duo Val formato dalla cantante Valentina Buroni alla voce e da Valerio Vado alla chitarra classica amplificata con effetti. Sarà una vera e propria immersione nella cultura, nelle atmosfere e nelle sonorità dell’antica Irlanda, in occasione di Samhain, il capodanno celtico. Info 039.90.08.448, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

F.L.