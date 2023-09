Il Cantabrianza mette in scena le nuove voci a Lentate sul Seveso

Definito il cast dei partecipanti alla finale del Cantabrianza, la competizione canora riservata alle voci emergenti della musica leggera italiana, giunta quest’anno alla 37esima edizione. Saranno 12 i cantanti che domani saliranno sul palco allestito in piazza Fiume a Copreno di Lentate. Alle audizioni avevano preso parte una sessantina di giovani promesse: si sono esibite davanti a una giuria, che alla fine ha selezionato le voci migliori. "Siamo molto soddisfatti - ha spiegato Dino Angelini, ideatore e promoter della manifestazione - per questa edizione che ancora una volta ha messo in evidenza le qualità di molti giovani. Lo scopo della kermesse è proprio quello di valorizzare le giovani voci, che altrimenti non troverebbero molte altre occasioni per esibirsi in pubblico".

A contendersi il successo finale saranno Valentina Cassano di Giussano e Alessandra Bugata di Capizzone, Valentina Sirtori di Triuggio, Sara Quadri “Etere” di Robbiate, Giorgia Premoselli di Busto Arsizio e Valentina Isella di Civate, Sofia Polara di Seregno, Gaia Mastrototaro di Verano, Alessandra Plebani di Brusaporto, Sara Pazzano di Concorezzo, Chiara Trapasso di Lentate e Mike Lanfranconi “Nemesi” di Porlezza. La serata, patrocinata dall’Amministrazione comunale, sarà presentata da Fabio Taormina, con una giuria formata da giornalisti, musicisti, parolieri e personaggi del mondo della musica leggera italiana. Numerosi gli ospiti previsti.

Il Cantabrianza lo scorso anno fu vinto della bergamasca Eleonora Plebani, che prevalse sulla bresciana Gaia Massetti e su Alessandra Bugada. Nato nel 1986, il Cantabrianza è ormai uno tra i più longevi concorsi canori a livello nazionale. Nelle varie edizioni sono emersi decine e decine di giovani cantanti, tra i quali alcuni che sono diventati personaggi della musica leggera, come Morgan dei Bluvertigo e Simone Tommasini, salito sul palco di Sanremo.

Gigi Baj