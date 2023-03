Il canile e i “cavalli“ americani Un bagagliaio carico di pappe

di Barbara Apicella

Un tempo il binomio era donne e motori. A Monza invece (tempio della velocità con il suo autodromo) il binomio è motori e animali. Quelli più sfortunati, quelli che sono in attesa di una famiglia. Per adesso al canile di Monza non si aprono le porte dei box per offrire una seconda chance ai cani e ai gatti (ma non solo) in attesa di una nuova famiglia; ma si aprono i cancelli per fare entrare i bolidi a stelle e strisce. Domenica 26 marzo torna il tradizionale appuntamento con “Dream Wheels for Pets“, il progetto promosso da CNO (Chevrolet North Owners) American Motors Italy per sostenere l’Ente nazionale protezione animali. Il soldalizio è nato 14 anni fa, dall’idea di un gruppo di amici uniti dalla passione per le auto e per le moto americane, di tutte le epoche e di tutti i marchi. Una passione che, oltre a far nascere nuove amicizie accomunate dall’amore per i motori, ha spinto alcuni anche a promuovere iniziative benefiche. Proprio come quella a favore dell’Enpa di Monza nata nel 2021. Un’iniziativa che ormai da due anni riempie il magazzino dell’Enpa e regala una mattina particolare ai volontari e ai cittadini che, per l’occasione possono visitare il canile.

Ma soprattutto offre un’esperienza indimenticabile a questi “piloti“ di macchine e moto da sogno targate USA che quando entrano nel rifugio di Monza scoprono una realtà davvero particolare. Una grande raccolta di pappe che non coinvolge solo i proprietari dei bolidi, ma anche il grande universo dei motori che ruota attorno a loro. Infatti sui loro canali social e attraverso il passaparola è stata attivata una grande raccolta di pappe per cani e per gatti che sta coinvolgendo migliaia di persone. Anche i non appassionati di auto e moto a stelle e strisce che possono comunque aderire all’iniziativa inviando un’email a [email protected] Al cibo raccolto sarà aggiunto anche quello acquistato da parte di CNO, in modo da poter dare un contributo ancora più grande ad Enpa. "L’anno scorso abbiamo raccolto, acquistato e donato circa 600 kg di cibo. Quest’anno contiamo di poter raggiungere un traguardo ancora più importante! La giornata conclusiva avrà luogo domenica 26 marzo presso la sede Enpa di Monza, con la cerimonia di consegna, l’aperitivo e a seguire il pranzo"", spiegano gli organizzatori sulla pagina social.

Le porte del canile si apriranno alle 10.30 quando i bolidi entreranno carichi di pacchi di pappe che verranno poi smistati e consegnati , secondo le necessità, alle varie sedi dell’Enpa della Lombardia. Per l’occasione il rifugio rimarrà aperto al pubblico al mattino di domenica, dalle 10.30 alle 12.30. I visitatori potranno non solo ammirare le vetture americane ma anche fare una visita ai reparti del rifugio e per chiudere la mattinata ci sarà un rinfresco vegano offerto dall’Enpa monzese. "L’Enpa di Monza ringrazia CNO American Motors per la sensibilità dimostrata e per la scelta di continuare ad aiutare i tanti ospiti dei rifugi di tutta la Regione", fanno sapere dal canile di Monza. Intanto i volontari sperano nella bella giornata così da richiamare tanti visitatori e chissà mai che, tra gli appassionati di motori americani, non si nasconda anche qualcuno che è alla ricerca di un cane o di un gatto al quale donare una vita fuori dal canile.