Il cane con un debole per le donne. Zuma gioca la carta della simpatia

Zuma, il cagnolino che ha un debole per le donne e che, invece, fa un po’ di fatica a prendere confidenza e fiducia con gli uomini. L’Enpa di Monza è alla ricerca di una seconda vita di amore e di attenzioni per il piccolo Zuma, un cagnolino di 7 anni e mezzo, positivo alla leishmaniosi e che gli attuali proprietari sono costretti a cedere. Al primo incontro conquista per la sua allegria e simpatia. È un cane di taglia medio piccola, dal pelo raso bianco e con le orecchie maculate. Zuma è un cane adatto anche alle persone alla prima esperienza con l’amico fedele dell’uomo. Bravo al guinzaglio, è ben gestibile vista anche la taglia contenuta, Zuma è un cagnolino che è abituato anche a vivere in appartamento e trascorrere alcune ore della giornata da solo. È un cagnolino adatto anche ha chi ha bambini piccoli, purché rispettosi dell’animale. Naturalmente se in famiglia è presente già un cane o un gatto, prima dell’affidamento verrà effettuata una prova di compatibilità. Chi fosse interessato può inviare un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039-835623, operativo ogni giorno dalle 14.30 alle 17.30.