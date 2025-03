Il campione ribelle Puskás la musica e il teatro per bambini

Tre spettacoli per il fine settimana, al Binario 7. Si parte con “Puskás chi?“, questa sera alle 20.30 in sala Picasso per “L’Altro Binario“, la storia di libertà e rinascita, liberamente ispirata a momenti di vita di Ferenc Puskás. Il fuoriclasse della nazionale di calcio ungherese degli anni Cinquanta sceglie di non tornare in patria quando i russi sedano nel sangue la rivoluzione ungherese dell’ottobre 1956. Puskás diventa allora un campione emarginato, dimenticato, che muore prigioniero del morbo di Alzheimer. Dal suo ricovero all’ospedale di Budapest inizia il monologo: il viaggio nei ricordi della vita di Puskás si intreccia alla storia del suo medico Gabriel Tulipan, che vorrebbe curare i pazienti affetti da demenza con nuove terapie, ma che resta prigioniero dei protocolli terapeutici della sua clinica. Ideazione di Fabio Zulli, drammaturgia di Gianfelice Facchetti, Giovanni Nodari e Fabio Zulli, regia di Gianfelice Facchetti; produzione “Teatro degli Incamminati“ (biglietto intero 15 euro).

Domani alle 21 in sala Chaplin un nuovo concerto della stagione Terra: “Storie di donne... Musiche dal mondo“. Dalla Bretagna, all’Irlanda, alla Turchia alla Svezia, un viaggio raccontato con arpa, voci e la magia dell’handpan, strumento a percussione di cui Loris Lombardo è tra i massimi virtuosi a livello mondiale. In scena con lui Eliana Zunino (voce e bodhran, harmonium) e Katia Zunino (arpa, voce). Biglietto intero 15 euro.

Domenica per i più piccoli arriva “Naso d’argento“: alle 16 in sala Chaplin lo spettacolo che prende spunto dalla fiaba della tradizione popolare, raccontata anche da Italo Calvino nelle sue “Fiabe italiane“. Spettacolo consigliato a partire dai 3 anni per Teatro+Tempo Famiglie. Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri (biglietti 8 euro adulti, 4 euro under 14).

C.B.