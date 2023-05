Il cammino verso l’autonomia parte dalla cooperativa Il Seme

A un paio di settimane dall’inaugurazione ufficiale, il nuovo Servizio di formazione all’autonomia della Cooperativa Il Seme ha ricevuto la visita della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Il nuovo Sfa va ad arricchire i servizi a disposizioni di persone disabili mirati ad una piena inclusione.

Realizzata nei locali dell’ex Cooperativa Agricola lazzatese, confluita nella stessa Cooperativa Il Seme, la nuova sede ospiterà diversi laboratori del servizio che sarà anello di congiunzione tra la scuola dell’obbligo e i servizi di inserimento lavorativo o centri specializzati di assistenza per le persone disabili. "Si tratta di un’importante realtà che sa rispondere concretamente alle necessità delle persone con disabilità e delle loro famiglie" ha commentato Locatelli. "Qui abbiamo la possibilità di avviare fino a 35 progetti diversi per 35 persone con disabilità di vario tipo – ha spiegato il presidente della Cooperativa, Tiziano Pavanello –. Lavoriamo con il Piano di zona di Seregno, la rete Tiki Taka della Fondazione comunità Monza e Brianza, con i servizi sociali del Comune e con le scuole, per l’inserimento di giovani con diversi gradi di disabilità, per affrontare insieme a loro un percorso verso l’autonomia, attraverso percorsi di 3 o 6 anni". Nei locali della nuova sede sono stati realizzati spazi multifunzonali, una cucina per attività di laboratorio e aule di lavoro. I ragazzi sono impegnati anche in attività esterne, come le manutenzioni del verde o piccoli lavori in fattorie o maneggi della zona. La Cooperativa Il Seme è attiva da oltre 30 anni a Lazzate e oggi garantisce un contratto di lavoro a 6 persone disabili, di Lazzate e comuni limitrofi, a cui si aggiungono 4 stagisti. La cooperativa ha stipulato accordi di collaborazione con aziende del territorio per la realizzazione di lavorazioni esterne.

Gabriele Bassani