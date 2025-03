Il calendario in pista. Nove mesi di eventi e non solo motori. Aspettando la Formula 1

L’Autodromo di Monza apre le porte alla città per un 2025 ricco di eventi. Non solo di motori, ma anche di corse podistiche e in bicicletta e di appuntamenti all’insegna della solidarietà. Ieri in Municipio a Monza, i vertici di Sias Autodromo, il sindaco di Monza e presidente di Consorzio Villa Reale e Parco Paolo Pilotto, e l’assessora allo Sport Viviana Guidetti, hanno presentato il ricco programma di eventi previsti per i prossimi nove mesi nel circuito monzese.

Si tratterà di 12 rassegne di competizioni motoristiche, 4 manifestazioni sportive, e 5 eventi a scopo benefico. La lunga cavalcata delle competizioni motoristiche inizia con il Ferrari Challenge Europe, il monomarca del Cavallino che inaugura la propria stagione proprio sul circuito brianzolo dal 28 al 30 marzo. Seguirà ad aprile un lungo fine settimana per gli amanti delle auto storiche: si comincia giovedì 10 aprile con la partenza della XVI edizione della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo e si prosegue con il primo appuntamento dell’anno di Aci Historic Racing Weekend (11-13 aprile) che comprende il Campionato italiano velocità circuito Auto storiche, e altre 5 gare di auto storiche Turismo e Gt. Dal 30 maggio all’1 giugno, supercar da sogno e piloti di fama internazionale saranno protagonisti di un evento che è ormai tradizionale nel calendario dell’impianto monzese: la 3 Ore del Gt World Challenge Europe powered by Aws. Il 20-22 giugno appuntamento con Aci Racing Weekend 1 con le endurance Gt e la formula 4. Ai primi di luglio (4-6), altro inedito con la Eurocup 3, e, prima della pausa estiva che consente di allestire il tracciato per la Formula 1, da giovedì 17 a sabato 19 appuntamento con il Porsche Club svizzero.

Settembre si apre con il momento più atteso dagli appassionati: la 96esima edizione del Gran Premio di Formula 1, in programma dal 5 al 7 settembre. I dati sul Gp, da dopo il Covid, sono in costante crescita, sia come numero di spettatori che come indotto economico. A ottobre, dal 17 al 19, sarà la volta della Endurance Race Gt Open 500. Nel fine settimana successivo secondo appuntamento con gli Aci Racing Weekend (24-26 ottobre). Terminata l’attività di pista tradizionale, l’Autodromo cambierà aspetto per ospitare i rally: appetitoso antipasto con il 9° Special Rally circuit by Vedovati corse (15-16 novembre), e poi il piatto forte a dicembre con il Monza Rally Show (5-7 dicembre).

Passando alle manifestazioni, dopo un anno di stop torna, a fine giugno (27-29), la quarta edizione di Mimo: festival motoristico internazionale con ingresso gratuito. Durante l’evento, confermata la Indy Autonomous Challenge con una gara unica al mondo tra auto completamente a guida autonoma. Tra gli eventi extra motori da segnare sul calendario 24 e 25 maggio il ritorno del Monza Sport Festival: 50 le discipline praticate, circa 90 le società coinvolte, oltre a diverse federazioni nazionali. Poi sabato 27 settembre la suggestiva F1re-12H Cycling Marathon (endurance ciclistica) e domenica 28 la Monza21 (la mezza maratona che in realtà comprende cinque corse). Imperdibili poi gli eventi a scopo benefico o di interesse sociale: dopodomani tocca alla decima edizione della Run For Life, per la prima volta in Autodromo (già sold out con il record di sempre di 6mila partecipanti), il cui ricavato verrà investito per la ripiantumazione di un’area del Parco di Monza. L’8 giugno andranno in scena tre eventi diversi: la corsa o camminata non competitiva di Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), la Handcycling Gp Monza Pd3r e la Ride Beat notturne delle biciclette.

Sempre nel solco della solidarietà la 6 Ruote di Speranza l’1 novembre. Grande attenzione quest’anno all’inclusione grazie alla partnership con WeGlad, azienda che ha realizzato una mappatura integrata all’app Monza Circuit in grado di fornire dati e indicazioni alle persone con disabilità sull’intera struttura.