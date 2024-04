Il “BuonSenso“ scende in campo. Muggiò fa i conti con un’altra lista

Si chiama “BuonSenso“ la lista civica che scenderà in campo alle prossime elezioni comunali di Muggiò con Gianluca Angelini candidato sindaco. Consulente e dirigente d’azienda, che si è dedicato negli ultimi anni anche nel sociale, Angelini è nato a Roma nel 1970, sposato, con due figli, vive a Muggiò da 22 anni. "La lista civica BuonSenso è un progetto nuovo ed alternativo alla solita politica che ha contraddistinto Muggiò negli ultimi 20 anni e che ha completamente disatteso le richieste dei cittadini – spiegano i promotori –. La lista civica non vuole essere l’ennesimo surrogato di un partito interessato solo a raccogliere voti utili ad occupare posizioni nelle istituzioni, ma il frutto di uno scatto di orgoglio e di senso civico che in questi anni ha accomunato decine e decine di muggioresi. Vogliamo impegnarci per una nuova cultura dell’ambiente, per una differente etica della politica e per lo sviluppo economico e culturale della nostra città. Vogliamo costruire una classe politica in cui l’interesse comune prevalga sugli interessi di pochi, che faccia emergere le eccellenze proprie della nostra città, che rispetti i cittadini, le regole e valorizzi la solidarietà e la partecipazione". La lista civica che per la prima volta scende in campo "vuole essere la risposta a quei problemi che le amministrazioni susseguitesi hanno sottovalutato o completamente dimenticato portando ad un progressivo degrado della città e dei servizi che dovrebbero essere garantiti. Occorre valorizzare le idee delle persone che hanno a cuore Muggiò per renderla una città moderna, capace di sperimentare e di innovare, capace di essere operosa, solidale, trasparente, sicura e di essere concretamente all’ascolto dei bisogni di ogni cittadino".

Sulla carta nessun compromesso: "Siamo contrari ad accordi ed imposizioni discendenti dai partiti, da persone esterne alla realtà di Muggiò che non hanno a cuore i reali bisogni della cittadinanza".

Angelini è il quarto candidato sindaco nella città governata dal centrosinistra con Maria Fiorito, a fine mandato. Va ad affiancare Franco Vantellino, candidato della lista Civica Zanantoni; Anna Franzoni, in campo con una coalizione composta da Partito Democratico, Democratici Civici, Insieme per Muggiò, Muggiò Partecipata, M5S e Alleanza Verdi Sinistra (insieme formano la lista Alleanza Civica); Michele Messina, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, lista civica Forza Muggió Messina Sindaco e lista civica La città che vorrei.