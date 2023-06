Il buono e sano sotto casa La Campagna diventa Amica

di Barbara Calderola

L’economia circolare dietro l’angolo di casa. Il mercato di Campagna Amica in via Adda a Concorezzo ha compiuto un anno e i primi 12 mesi di attività sono stati un successo: "Siamo riusciti a fidelizzare clienti da tutta la zona", dice il responsabile Maurizio Riva. L’appuntamento del giovedì mattina è ormai un classico per chi ama sapori genuini e filiera corta un po’ in tutto il territorio. Merito anche della posizione strategica dei banchi, piazzati sulla via per Vimercate con decine di persone che hanno inserito la tappa nei propri radar e si fermano a fare rifornimenti per la dispensa nel tragitto casa-lavoro. Riva è soddisfatto, ma è a caccia di altri affezionati: "Non bastano mai. Fare la spesa da noi - sottolinea - contribuisce a far crescere un modello di economia che aiuta la piccola impresa agricola attenta al ritmo della natura e delle stagioni con prodotti che rispettano regole che la filiera lunga non permette più di gustarsi". Otto in totale le aziende Coldiretti della Lombardia coinvolte, due brianzole, che propongono le proprie eccellenze, a turno, per garantire sempre sei bancarelle presenti con le principali categorie alimentari: formaggi di latte vaccino, caprino e di bufala, carne, ortofrutta, vino dell’Oltrepò Pavese, miele, pane e prodotti da forno.

"Questa iniziativa è un progetto importante che abbiamo concretizzato con entusiasmo - spiega il sindaco Mauro Capitanio -. È un modo concreto di sostenere la biodiversità e il chilometro zero. Per noi non è stata una semplice concessione di spazi ai produttori, ma un vero e proprio progetto condiviso con i referenti di Campagna Amica con cui abbiamo un confronto costante". Non solo. In questi mesi "abbiamo migliorato l’area che ospita il mercato, anche con il via ai lavori di installazione di BrianzAcque della nuova casetta dell’acqua. Abbiamo potenziato la comunicazione sull’appuntamento e firmato una convenzione di cinque anni con l’associazione. La stipula di questo accordo è la conferma di un sostegno dell’amministrazione a lungo termine".

Il lavoro non è ancora finito "sono in fase di progettazione iniziative con le scuole proprio sul tema della filiera corta".