Il borgo-gioiello volta pagina. Una nuova porta per Oreno

Un parcheggio-salotto mette fine ad anni di mugugni a Oreno. Prima, ogni volta che pioveva si finiva ammollo e le macchine rischiavano i semiassi per via delle buche. Adesso, la porta del borgo-gioiello di Vimercate è all’altezza della sua fama. E c’è anche un piccola rivoluzione viabilistica: senso unico in via Santa Caterina, a scendere con accesso da piazza San Michele, o direttamente in fondo ai nuovi posti auto. Ieri, il taglio del nastro del silos all’aperto, "nel cuore del paesino - ha detto il sindaco Francesco Cereda prima di inaugurare -, non potevamo che optare per un intervento di pregio". Investimento record, 710mila euro drenati da vecchi avanzi di amministrazione per cambiare faccia all’ingresso della frazione. Accanto ai 71 stalli a lisca di pesce in elegante ciottolato, due dedicati ai disabili e al carico e scarico, una pista ciclabile e un boschetto che regalano un altro tocco glamour alla cartolina di casa.

"Da nessuna parte ci sono barriere architettoniche", sottolinea il primo cittadino. Riqualificato anche il verde con l’inserimento di alberi, tigli per l’esattezza, una fontanella e illuminazione rifatta. Con questa valvola di sfogo si prova a rimediare alla cronica mancanza di posti auto di cui soffre Oreno, nonostante l’altro parcheggio sotto piazza San Michele, "anch’esso da sistemare", ha sottolineato Cereda prima di impugnare le forbici e dare il via al nuovo corso. Una diversa pavimentazione ridisegna l’innesto da via Rota e "collega l’uscita del parcheggio verso Nord con la viabilità esistente", una vietta che porta al cimitero e al convento di San Francesco e al budello centrale che attraversa la frazione. Così è stato realizzato l’anello su via Santa Caterina.