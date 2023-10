Il Bloom alza il volume. Dalla musica metal al noise. Poi il punk più spigoloso

Una furiosa miscela di metal, hardcore e noise-rock per farsi trascinare da un vortice sonoro. Le nuove leve del panorama indipendente, tra cantautori, rapper e rock band. Ma anche le risate del cabaret e della stand up comedy. Sono i concerti e gli spettacoli che animeranno nei prossimi giorni i due maggiori live club della Brianza. Al Bloom le luci si accenderanno venerdì alle 21.30 quando sul palco di via Curiel saliranno i veneti Stormo (in foto), con il loro infuocato mix di hardcore punk, noise-rock, metal, mathcore e screamo, una mescola potente e spigolosa. Lo show fa parte del tour europeo del gruppo, che dopo la Brianza toccherà Austria, Slovenia, Ungheria, Germania, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia e Croazia. Ad aprire la serata ci saranno gli Invsn, band dalla Svezia guidata da Dennis Lyxzén, già cantante e frontman dei Refused, che intreccia post-punk, new wave e reminiscenze pop. Biglietto d’ingresso 10 euro.

Al Tambourine di Seregno, invece, gli appuntamenti cominceranno già giovedì con lo “Stand Up Comedyficio”, una serata tutta dedicata alla comicità graffiante della stand up comedy: dalle 21.30 sotto la guida di Alessio Parenti si alterneranno sul palco 3 artisti, armati solo di un microfono e delle loro battute e racconti, per far ridere e riflettere al tempo stesso, con osservazioni sfrontate e urticanti sulla vita e sulla realtà che ci circonda, senza filtro alcuno. A darsi il cambio di fronte al pubblico saranno Daniele Carta, Davide Spadolà e Giorgio Magri. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Gli amplificatori al circolo di via Carlo Tenca si alzeranno poi di volume venerdì, quando andrà in scena il mini-festival musicale “Phaser Night”: dalle 21.30 si potranno ascoltare in concerto una dozzina di artisti emergenti, tutti nel roster dello studio di produzione Phaser Studios.

Si tratta di cantanti, band e rapper attivi nella scena underground. Ci saranno la miscela di rock, pop, blues e rap di Crio, alias il cantautore Simone Campanile; l’emozionalità della cantautrice Laetum, il progetto pop-rock dei Cartapesta e il rap di Sisco, artista dalle sonorità internazionali e dai testi che raccontano il vissuto urbano, e che ha lavorato con l’etichetta Bhmg, fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles. E poi Pasu, Chiari, Zan, il milanese Eneldia, ossia Daniele Brocco; Simba, Midra ed Evi. Tutti proporranno rigorosamente propri brani. A seguire, dj-set. Ingresso 3 euro con tessera Arci.

Fabio Luongo