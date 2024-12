Il Binario 7 si farà in 90. Tombola edition di Natale

Settimana al Binario 7. Per Teatro+Tempo Eventi torna Compagnia Caterpillar con il cabaret divulgativo: “Docucomedy“ (foto) in versione pre natalizia “Tombola edition“, giovedì 5, alle 20.30, in sala Picasso. Per ogni numero estratto, verranno svelate le storie più curiose della smorfia napoletana, notizie stravaganti e incredibili documentari. Il pubblico sarà protagonista: ogni spettatore riceverà una cartella della tombola per partecipare attivamente al gioco e ogni estrazione svelerà una nuova scena comica. Non mancheranno premi per ambo, terna, quaterna e cinquina. Quali saranno i numeri estratti? Forse il 25, vale a dire il Natale. E allora ci sarà modo di vedere un documentario sul simbolo delle feste per eccellenza: l’albero. Oppure il 90, la paura: immancabile a questo proposito il documentario horror “Misteriosissimo“, tutto da ridere. Docucomedy “Tombola edition“ ha come motto “Natale nun te temo“: lo spettacolo perfetto per affrontare con ironia pranzi e cenoni natalizi. Da un’idea di Luigi Aquilino, con (a rotazione) Luigi Aquilino, Denise Brambillasca, Gaia Carmagnani, Eugenio Fea Bosia, Ilaria Longo, Valentina Sichetti, Daniele Vagnozzi; produzione Compagnia Caterpillar. I prossimi appuntamenti: giovedì 11 gennaio e giovedì 15 febbraio 2025. Biglietto intero 10 euro. Si continua in sala Picasso, per L’Altro Binario, venerdì 6, alle 20.30, con uno spettacolo di teatro danza che parla di parità di genere: “In quanti di noi c’è una Cassandra?“. Una donna che vuole parlare con la sua voce, liberamente, apertamente, lucidamente, senza voler sottostare ai ricatti di chi vuole zittirla. "È da lungo tempo che penso a Cassandra - ammette Silvia Priori, sceneggiatrice e regista - ricerco e seguo le sue tracce in Omero, Euripide, Eschilo ma, soprattutto Christa Wolf e Wislawa Szymborska hanno dato forma e vita alla mia Cassandra. Cassandra è un invito a promuovere la parità di genere. Ancora oggi in molte nazioni le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni decisionali della vita politica, sociale ed economica. Lo spettacolo vuole essere un invito, soprattutto rivolto ai giovani, a promuovere il pieno godimento dei diritti delle donne". Durata 70 minuti, biglietto intero 15 euro.