Il Binario 7 brinda a due decenni in scena

Stasera al Binario 7, alle 20.30, l’ultimo appuntamento della ventesima stagione teatrale, prima della grande festa per i vent’anni del Teatro Binario 7. Si tratta de “Gli Anarchici live show - #ventanniditeatrobinario7“ che per l’occasione si ribattezzano in “Los Anarkikos“. Una serata gentilmente scomoda, offerta a tutto il pubblico a ingresso gratuito, in cui i “Gli Anarchici“ ripercorreranno gli aneddoti di questi primi vent’anni, tra retroscena imprevedibili e incidenti di percorso. Protagonisti Gregory Bonalumi, Barbara Bertato, il direttore artistico del teatro Binario 7 Corrado Accordino e Valentina Paiano. Saranno supportati dalla musica dal vivo de “I Greekers“: Davide Carafòli, Diego Donelli, Delfio Fichera. "Il format de ’Gli anarchici’ - spiega Gregory Bonalumi - si configura come una finta trasmissione radiofonica, con tanto di interviste e brani musicali, ma tutto dal vivo. Durante la serata ripercorreremo la storia di Binario 7, fra pezzi di cabaret, brani teatrali, errori e aneddoti successi durante le prove, reazioni del pubblico e molto altro".

Bonalumi racconterà il “suo“ dietro le quinte. Infatti come operatore culturale, ricopre il ruolo di amministratore unico della società (project manager con master in gestione aziendale del terzo settore) e attore dall’età di 17 anni e poi cabarettista. Per questo, conoscendo sia l’aspetto amministrativo che quello artistico teatrale stigmatizzerà con il suo modo caustico e graffiante gli altri “pericolosi“ artisti in scena.

Cristina Bertolini