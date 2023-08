Il bilancio dell’Eurovolley "Festa per 9.500, Monza c’è" La tappa all’Arena ha fatto boom

Tempo di bilanci per la tappa di Monza dei Campionati Europei di pallavolo femminile: mentre la manifestazione prosegue a Torino, il comitato organizzatore locale mette il punto esclamativo sull’evento che ha animato l’Arena di Monza dal 16 al 19 agosto, ma che ha richiesto mesi di lavoro e preparazione. Uno sforzo imponente che si è concretizzato in risultati straordinari, in primis dal punto di vista della cornice di pubblico: nei 4 giorni di gara, nonostante il periodo di ferie, ben 9.500 spettatori hanno affollato l’impianto, entusiasmandosi per le azioni in campo ma anche per l’intrattenimento garantito dal villaggio commerciale all’esterno e dai giochi di luce, dalla musica e dallo show.

Il Comitato Regionale della Lombardia della Fipav, che si è assunto il compito di organizzare la tappa insieme a CEV e Federazione Italiana Pallavolo e con la collaborazione del Comitato Territoriale Milano Monza Lecco, esprime grande soddisfazione con le parole del presidente Piero Cezza: "Siamo felicissimi. Non mi vergogno a dire che la risposta del pubblico è andata oltre tutte le attese, se consideriamo il periodo dell’anno, il clima proibitivo e l’assenza di partite di cartello. Ancora una volta l’amore e la passione per la pallavolo hanno vinto e la Lombardia si è confermata sede ideale per i grandi eventi internazionali". Oltre 90 i volontari coinvolti nell’organizzazione, per un totale di quasi 140 collaboratori. "Tutto ha funzionato nel migliore dei modi - conferma il presidente del Comitato territoriale Massimo Sala - e teniamo a ringraziare particolarmente per la disponibilità tutte le persone che sono intervenute: non era facile, specie in questo momento tradizionalmente dedicato alle vacanze estive. Un sentito ringraziamento va anche alla Regione Lombardia, al Comune di Monza, al Consorzio Vero Volley, che ha collaborato attivamente all’organizzazione mettendo a disposizione le sue strutture e parte del suo personale, e a tutte le istituzioni che ci sono state vicine".

Ale.Cri.