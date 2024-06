Il Besanino si ferma per tre mesi. I sindaci: "Notizie più tempestive"

Preoccupazioni per i pendolari e i sindaci dei Comuni interessati dallo stop per tre mesi del Besanino: Trenord ha incontrato le due amministrazioni di Besana e Triuggio.

I lavori infrastrutturali di Rfi appena partiti avranno ripercussioni sulle linee S7 Milano-Molteno-Lecco e Como-Lecco con il Besanino che resterà fermo fino a domenica 8 settembre. Nel frattempo il servizio ferroviario sarà sostituito da autobus tra le stazioni, causando potenziali ritardi e complicazioni per chi viaggia quotidianamente per lavoro o altri impegni.

La decisione di sospendere la linea ferroviaria che passa nel nord Brianza ha sollevato non poche preoccupazioni, poiché la notizia da parte di Trenord è arrivata solo a pochi giorni della sospensione del servizio. Anche il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli e quello di Triuggio, Pietro Cicardi, dopo un tempestivo incontro con Ferrovienord hanno fornito ulteriori dettagli importanti per i fruitori della linea su ferro. Emanuele Pozzoli ha sollecitato Trenord a una comunicazione puntuale e minuziosa ai destinatari.

"Trenord diramerà delle indicazioni utili per usufruire delle linee ferroviarie limitrofe come la S8, S11, S9 e R16. Queste linee, malgrado richiedano uno spostamento supplementare, concedono tempi e ritmi migliori per poter arrivare a Milano. Non solo. Chi ha l’abbonamento del Besanino potrà tranquillamente usufruire di altre linee – ha spiegato Pozzoli –. Saranno messi in servizio anche 20 mezzi per diverse corse giornaliere, con orari e fermate che verranno indicati in una comunicazione ufficiale".

Inoltre, saranno messi a disposizione autobus sostitutivi. Durante l’incontro tra i due sindaci e Ferrovie Trenord è emersa la domanda di poter realizzare l’opera durante le ore notturne, per poter minimizzare il disservizio nei confronti dei pendolari. Trenord non ha potuto accontentare i sindaci. Trattandosi di interventi di miglioria sugli impianti di sicurezza è indispensabile dover sospendere completamente la circolazione sulla linea. Il sindaco Emanuele Pozzoli ha evidenziato la disponibilità da parte del Comune di collaborare per poter garantire che le notizie riguardanti la vicenda arrivino puntali ai cittadini.

Sonia Ronconi