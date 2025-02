Il Besanino e lo stop nel 2026: "Sia l’occasione per rilanciare la linea"

A settembre 2026 la linea S7 del Besanino sarà temporaneamente interrotta a causa dei lavori di realizzazione della Pedemontana. Gli interventi interesseranno le stazioni di Villasanta, Macherio-Canonica e Biassono. Facile immaginare le ripercussioni sulla mobilità di studenti e lavoratori. La situazione preoccupa i consiglieri regionali brianzoli e non solo. Così il besanese Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega al Pirellone, chiede all’assessore alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, che "la sospensione della tratta diventi l’occasione per ammodernare le stazioni, ridurre tempi di percorrenza e offrire servizio all’altezza della Brianza".

"La linea S7 subirà purtroppo una chiusura parziale di circa 12 mesi a partire dalla seconda metà del 2026 - dice Corbetta -. Per questo motivo ho voluto interrogare l’assessore Terzi per avere la garanzia della collaborazione con Rfi sulla realizzazione dei lavori di potenziamento infrastrutturale durante la sospensione della linea". "Infatti - continua il capogruppo leghista - le operazioni per consentire il passaggio di Pedemontana al di sotto della ferrovia nel tratto tra Villasanta e Macherio-Canonica sono l’occasione, unica e non più rimandabile, per realizzare anche i sottopassi pedonali nelle stazioni di Besana, Villasanta e Triuggio così da consentire l’ingresso contemporaneo di più treni. Lavori necessari, assieme ad altre migliorie, per ridurre i tempi di percorrenza e ottimizzare la linea Milano-Lecco via Molteno". L’obiettivo è sfruttare l’opportunità "di potenziare una tratta, a binario unico e non elettrificata, che da troppi anni attende una definitiva riqualificazione e offrire così un servizio all’altezza delle esigenze dei pendolari brianzoli - conclude Corbetta -. Bene quindi l’impegno dell’assessore Terzi per l’avvio di un tavolo tra Regione e Rfi".

Sonia Ronconi