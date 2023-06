Il battesimo di Franco Redaelli: "Governeremo con i cittadini"

Un consiglio comunale all’aperto, nel cortile della biblioteca, per presentarsi a tutti i cittadini invitandoli a partecipare in modo attivo alla vita amministrativa del paese. Alla sua prima uscita pubblica, nel consiglio d’insediamento, la nuova Amministrazione di centrodestra nata dopo la vittoria di Franco Redaelli alle elezioni di quindici giorni fa è stata accolta da un pubblico numeroso. A comporre la Giunta saranno Silvano Resnati come vicesindaco e assessore a edilizia priviata, commercio e attività produttive; Matteo Buzzi per le deleghe a lavori pubblici, patrimonio ed ecologia; Daniela Rivolta per quelle a bilancio e cultura e Simona Ravizza come assessore a welfare, istruzione e politiche giovanili. Inoltre, "per meglio distribuire i carichi di lavoro", è stato conferito alla consigliera Valeria Cassanmagnago un incarico di "approfondimento collaborativo con il sindaco" sulle tematiche legate a scuola e sport. La stessa Cassanmagnago è stata nominata capogruppo di maggioranza della lista Centrodestra per Franco Redaelli sindaco, che d’ora in avanti si chiamerà Centrodestra per Macherio e Bareggia.

La lista civica d’opposizione Progetto Macherio Bareggia avrà invece come capogruppo l’ex candidata sindaca Silvia Vitagliani. "È un onore e un privilegio essere il nuovo sindaco – ha sottolineato Redaelli –: sarò il sindaco di tutti i macheriesi. Assieme possiamo superare qualsiasi ostacolo. Per questo abbiamo voluto celebrare il primo Consiglio nel luogo di confronto culturale del paese, sede della biblioteca e di alcune associazioni". Vitagliani ha invece promesso "un’opposizione puntuale e tenace, volta al benessere e al ben vivere della comunità. Non ci limiteremo ai no a prescindere. Ci auguriamo che la nuova Amministrazione continui a presidiare il tema Pedemontana e che i progetti già avviati per il paese possano vedere il loro compimento, per il bene di tutti".

Fabio Luongo