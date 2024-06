Il battesimo della prima sindaca: "Insieme faremo grande Albiate"

"Per la prima volta nella sua storia, Albiate ha un sindaco donna, nel nome del rinnovamento". Vanessa Gallo inizia i suoi cinque anni al governo della città. E lo fa tenendo a battesimo il primo consiglio comunale e anche quello dei ragazzi. "Vogliamo trasformare l’impegno di tutti in energie per il nostro Comune, alimentare il senso di comunità che si basa sulla reciproca comprensione e sulla cooperazione, generare opportunità con spirito di solidarietà e uguaglianza – la promessa della sindaca di centrosinistra con la lista “Uniti per Albiate“ –. Non ci spaventano le responsabilità e siamo consapevoli delle sfide che dovremo affrontare. Sono certa che questo consiglio comunale e questa giunta sapranno esserne all’altezza". Parla di una città "più bella, più vivibile e verde, più aperta al mondo, ascoltando tutte le voci, anche quelle fuori dal coro nell’interesse della collettività. Il culto e il rispetto delle istituzioni saranno alla base del nostro agire per prendersi cura dei beni comuni". Per questo chiama a raccolta "cittadini, associazioni, il consiglio comunale dei ragazzi e tutte le realtà del territorio". Ma non solo. Vanessa Gallo vuole "mettersi in rete con i comuni vicini, associarsi alla rete Città sane, alla Rete Comuni per l’Energia e il Clima", perché "sono convinta rappresenti una grande opportunità per migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’intera azione di Governo".

Al suo fianco, la giunta vede il ritorno alla politica attiva di Filippo Viganò, con le deleghe di assessore esterno alla salute, famiglia e welfare, il nuovo assessorato di nuova generazione alla Gentilezza (pensato soprattutto rispetto alle tematiche del bullismo) ricoperto da Ilaria Massarotto, assessore alla Cultura, Istruzione, Pari Opportunità, Inclusione; Massimiliano Brigonzi vicesindaco e assessore alla Innovazione, digitalizzazione, comunicazione (anche queste nuove deleghe rispetto al passato), lavoro, lavori pubblici e bandi; Francesco Cammareri, assessore alla programmazione economica, bilancio, amministrazione trasparente, personale, tributi e partecipate. La sindaca tiene le deleghe all’urbanistica, protezione civile, sicurezza, legalità, mobilità e transizione ecologica.