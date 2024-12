I volontari cancellano le scritte dei vandali

I vandali sporcano i muri della città e loro li ripuliscono. Prosegue il lavoro dei volontari della Pro loco che hanno dato vita al gruppo di Decoro urbano (nella foto), una vera e propria task-force che interviene a cancellare graffiti rabbiosi e scritte che deturpano beni e non abbelliscono certo il centro storico e le periferie. Un primo intervento è stato portato a termine in via San Pietro e in via don Alberto Villa. Ora, la seconda tranche di intervento lungo via Marconi. Ma vista la situazione, è già tempo di chiedere rinforzi. Il team cerca nuove braccia disposte a proseguire con la preziosa opera a vantaggio di tutti. L’appuntamento per candidarsi è ai mercatini di Natale del 15 dicembre, "un’occasione per conoscersi prima di entrare in servizio".

Bar.Cal.