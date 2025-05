I “Voli domestici“ di Coppola. Dalla musica alla poesia a Verano

La musica e la poesia nelle parole, nei versi e nelle canzoni di uno dei cantautori e scrittori più apprezzati del panorama indipendente italiano. Un artista che sa indossare con la stessa classe panni diversi, con un piglio autoriale molto marcato, ma anche la capacità di fondere rock e testi impegnati, molto personali e ispirati.

È quanto proporrà l’originale “concerto poetico“ che andrà in scena giovedì alle 21 negli spazi della biblioteca civica di Verano, in via Nazario Sauro: a salire sul palco sarà Fabrizio Coppola, cantautore milanese che presenterà la sua prima raccolta poetica intitolata “Voli domestici“. Sarà un evento particolare, in cui si fonderanno musica e parole: non si tratterà di una classica presentazione letteraria, ma di un incontro-concerto, nel quale Coppola trasformerà i suoi versi in musica, creando un’esperienza immersiva e intensa. L’artista affiancherà alle sue parole alcune performance musicali, facendo dialogare liriche e melodie, dando vita a uno spettacolo intimo e suggestivo. A confrontarsi con lui ci sarà Vincenzo Petronelli, che offrirà spunti di riflessione e approfondimenti sull’opera e sull’autore. Per gli organizzatori sarà "una serata unica, dove la poesia si farà musica e la musica si farà poesia".

D’altronde in tutto il percorso artistico di Fabrizio Coppola è presente il richiamo tra musica e letteratura: così è nei suoi dischi, che esplorano il rock d’impronta americana, fino al più recente “Heartland“ pubblicato insieme a una raccolta di racconti e poesie; così è negli spettacoli su Nick Cave, Bruce Springsteen e Raymond Carver, come pure per il romanzo “Katana“.

La raccolta “Voli domestici“ è fatta di 40 poesie che sono piccoli svelamenti, momenti di consapevolezza in cui riverberano storie vissute e una conoscenza densa ed emozionata delle sfumature dell’animo umano. "Le poesie di Coppola – raccontano dalla biblioteca – esplorano la fragilità della quotidianità, la nostalgia di ciò che è stato e il coraggio di affrontare l’incedere della vita. Con una cifra stilistica essenziale e raffinata, Coppola non si perde in parole vuote, i suoi versi sono diretti, incisivi".

Fabrizio Coppola ha all’attivo 5 album come cantautore e concerti in diversi Paesi d’Europa. Ha lavorato anche come editor e traduttore. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso il circuito www.eventbrite.it. Info 0362-904146 o scrivendo a veranobrianza@brianzabiblioteche.it.