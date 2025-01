I vizi dei piccoli borghesi e la letteratura dialettale

Equivoci, gag e colpi di scena, tra tentativi di vendetta, amanti, tranelli e tradimenti, nella presa in giro dei vizi di certa piccola borghesia, in una girandola di ruoli che si intersecano e si scambiano. È la commedia dal titolo “Double Trouble“, che verrà interpretata giovedì alle 20.45 al Teatro Comunale di Nova Milanese, in via Giussani, dagli attori Andrea Forneris, Giulia Giudice, Birgitta Merani, Lorenzo Ciaghi e Maura Tombolato della Petite Compagnie di Sgss. L’evento, organizzato da Milleunomotivi in collaborazione col Comune, servirà anche a raccogliere fondi per sostenere progetti e iniziative concordati con l’Amministrazione.

Il teatro sarà di scena anche a Seregno, dove venerdì alle 21 verrà proposto il monologo dal titolo “Ona tavolozza de color“, con l’attore e poeta Davide Ferrari che racconterà l’evoluzione della lingua lombarda nella letteratura. L’evento si terrà nella Sala monsignor Gandini in via XXIV Maggio, in occasione della Giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali. Ingresso libero.