I versi combattono il bullismo. Mille Gru sul ring delle emozioni: "La poesia aiuterà a risollevarci"

"Monza in questo momento, insieme alla Brianza, è tra le locomotive italiane del poetry slam, un genere di poesia che sta coinvolgendo e appassionando sempre più giovani". Parola di Dome Bulfaro, poeta che con la sua associazione culturale Mille Gru insegna e fa praticare la poesia a 50 corsisti di ogni età. "Mille Gru è diverse cose – precisa Bulfaro –. Dal 2007 è un’associazione che promuove eventi e attività, poi è una scuola di scrittura poetica, poesia performativa e poesia terapia, e dal 2008 è anche casa editrice, sia di poesia contemporanea sia di classici. Come associazione abbiamo alimentato il movimento del poetry slam – prosegue – che sta portando risultati notevoli. Basti pensare che al campionato nazionale under 20 di poetry slam, la cui finale è stasera a Bologna, ci sono 4 finalisti monzesi-brianzoli che provengono dalla nostra scuola di poesia. Monza si sta dimostrando ricettiva".

A dimostrarlo l’affluenza sempre più alta negli spettacoli di poesia performativa. "All’ultimo “Ring rap poetry slam“ al teatro Binario 7 ci sono stati più di 300 giovani paganti ad assistere allo spettacolo – continua il presidente di Mille Gru –. Il vento sta cambiando per quanto riguarda il seguito della poesia". Chi non immaginava che Monza fosse una città da premiare con la corona d’alloro poetica, dovrà cominciare a ricredersi. "In questo momento mi sento di dire che siamo un’eccellenza – osserva il poeta promoter –. Lo noto anche dalla partecipazione dei ragazzi quando facciamo i laboratori di poesia nelle scuole superiori. Che siano al Frisi, allo Zucchi, al Mapelli, al Nanni Valentini, gli studenti si appassionano, hanno piacere a leggere, a scrivere e a recitare la poesia ad alta voce, ciò che con successo insegniamo anche nei corsi alla nostra scuola". "D’altra parte la poesia è dentro ciascuno di noi – conclude –, basta scoprirla e farla emergere. Oltre che creazione, può essere terapia, per uscire ad esempio dalla sofferenza causata dal bullismo e proiettare i giovani in una dimensione più bella dell’esistenza".

A.S.