I verbali nel 2024 sono in aumento. Il bilancio sorride

Nel 2024 le multe sono aumentate, e quindi gli introiti nelle casse comunali. Per le sanzioni da Codice della strada si è passati da un’entrata di 2.6 milioni di euro del 2023, a una di 3.883 milioni del 2024, con una previsione per il 2025 in linea, cioè di 3.9 milioni. I numeri, forniti l’altro ieri in Consiglio comunale dall’assessore al Bilancio Egidio Longoni (su richiesta dell’ex sindaco e consigliere di minoranza Dario Allevi), sono coerenti rispetto all’aumento di multe comminate dagli agenti di polizia locale l’anno scorso. L’aumento è motivato dall’incremento dei controlli e non dal peggioramento del comportamento di chi è alla guida.

Nel 2024 le violazioni sono aumentate del 30,3%, arrivando a 90.506, quasi 248 al giorno. Dal 2023 c’è stato un raddoppio dei punti della patente decurtati (+97,8%) per contravvenzioni. In tutto sono stati 55mila i punti della patente ritirati, 600 le auto rimosse, 250 quelle sequestrate e 140 i documenti ritirati. La maggior parte delle sanzioni sono state per divieto di sosta (17mila), 527 per mancata revisione, 265 per mancanza di assicurazione, 166 a guidatori senza cintura di sicurezza, 99 a conducenti sorpresi al volante sotto effetto di droga o di alcol, e sono 71 gli episodi di guida senza patente.

Facendo un’analisi d’insieme, le violazioni accertate di leggi del Codice della strada, regolamenti e ordinanze comunali sono cresciute del 41,3%. "Precisando che comunque Monza oggi è il Comune capoluogo di provincia che, in rapporto agli abitanti, registra il minor incasso per multe - puntualizza il vicesindaco -. Bergamo incassa in media 7 milioni all’anno dalle sanzioni".

A.S.