I venerdì speciali La lezione dei ragazzi per ripulire strade e piazze

Pettorina gialla e kit offerto da Cem ambiente, hanno passeggiato per le vie del centro storico raccogliendo gli “avanzi“ della maleducazione di chi, invece di utilizzare i cestini, getta i piccoli rifiuti a terra. I ragazzi dell’associazione Amici della Speranza hanno partecipato all’iniziativa “We plogging“ sostenuta da Cem. A Villasanta il sentimento di rispetto dell’ambiente proseguirà fino alla fine dell’anno. Infatti i ragazzi diversamente abili seguiti dall’associazione che in paese gestisce il Centro socio-educativo e alloggi per il progetto di autonomia del “Dopo di noi“ proseguirà fino alla fine dell’anno.

I ragazzi un venerdì al mese, insieme a volontari ed educatori, ripeteranno la “passeggiata ecologica“. Muniti di guanti e indossando scarpe comode hanno passeggiato per le vie e le piazze del centro paese, e nelle aree verdi raccogliendo i piccoli rifiuti (carte, mozziconi, sacchetti di plastica, bottiglie, lattine). Un progetto che ha subito conquistato i giovani utenti dell’associazione che si sono dimostrati molto sensibili al tema del rispetto dell’ambiente e hanno accolto con gioia i complimenti rivolti dai cittadini che hanno incontrato durante la loro passeggiata. Un progetto che ha conquistato anche l’associazione perché coinvolge i ragazzi in un’attività sana all’aria aperta e il cui risultato, immediato, dà soddisfazione concreta. Poi c’è lo scopo relazionale: le persone, vivendo attivamente strade e giardini del paese, entrano in relazione con la comunità. "Infine si vuole diffondere un punto di vista diverso – conclude il presidente Guido Battistini – che ridefinisce le persone disabili come una risorsa, una ricchezza, e non come un problema a carico della società".

B.Api.