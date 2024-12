I tifosi vanno dietro le quinte della MotoGp

La Beta Utensili porta gli appassionati di motorsport e di corse dentro i box dei principali team delle due ruote, offrendo loro un punto di vista inedito e privilegiato sul dietro le quinte delle gare e dei circuiti internazionali più spettacolari, tra i piloti, le emozioni di pista, i tecnici delle squadre e i meccanici all’opera. Lo fa con il progetto social “Beta Tools Racing“. La storica azienda sovicese, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, è da oltre 50 anni una presenza fissa nei box dei principali team sportivi di motociclismo e automobilismo: con questa iniziativa ha pensato di regalare ai fan un accesso originale e unico a tutto quanto accade tra la pista e i box delle squadre.

Attraverso i canali ufficiali di Beta Tools Racing su Facebook e Instagram ha offerto agli amanti dei motori contenuti esclusivi, con finora 243 video originali, interviste live e storie condivise in tempo reale nei weekend di gara. E il riscontro non si è fatto attendere, testimoniato dai più di 54mila followers, dal mezzo milione di interazioni generate e dagli oltre 31 milioni di utenti coinvolti. "Con Beta Tools Racing abbiamo voluto condividere la prospettiva unica di chi, come Beta, vive il mondo del Motomondiale da protagonista da oltre 50 anni", spiega Pamela Cardona, direttrice della comunicazione di Beta, un gruppo partner tecnico di 21 squadre del Motomondiale: 9 in MotoGp, 7 in Moto2 e 5 nella classe Moto3.

Fabio Luongo