"I soldi ci sono, la St deve raddoppiare il premio di produzione"

"Raddoppio del premio di risultato per tutti, da 3mila a 6mila euro. Con i fatturati attuali non è un problema per i bilanci dell’azienda". Questa è la prima richiesta dei sindacati a St, il gigante italo-francese dei semiconduttori con casa madre ad Agrate. Nuovo incontro fra le parti "su salari e diritti, la trattativa prosegue sulla piattaforma approvata dal coordinamento nazionale - spiega la Fiom -. La discussione è aperta anche sulla stabilizzazione dei precari, sempre alla luce di risultati economici più che lusinghieri per uno dei più importanti produttori di chip su scala globale". Alla direzione i metalmeccanici hanno chiesto anche "un piano industriale sul sito di casa, investimenti e previsioni occupazionali a medio termine - chiarisce Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza -: sono indispensabili per comprendere la rotta che i manager vogliono seguire per uno dei più grandi stabilimenti dell’industria lombarda".

Bar.Cal.