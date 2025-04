I sette murales diventano un caso

Fra le idee lanciate dal sindaco Maurizio Bono anche quella di realizzare sette murales per i partigiani a cui sono dedicate le vie della città. Uno in ogni strada, dove una decina di anni fa erano stati installati pannelli con la foto e la vita dei personaggi commemorati. Ora, però, quei cartelli sono sbiaditi e il primo cittadino ha pensato a un omaggio artistico.

Sgradito però al Pd: "È evidente che non ci sarà nessun murale né per questo 25 Aprile né per il prossimo - scrive il partito in una nota -. Il dato politico è che l’ennesima iniziativa individuale del sindaco è stata subito smentita dai tre partiti della sua maggioranza. La memoria dei nostri partigiani non merita di essere tirata in mezzo a beghe politiche. Le opere verranno realizzate in futuro da un’altra amministrazione con un progetto reale e fattibile".

Bar.Cal.