I seggi elettorali traslocano alla “Agnesi“

I primi sopralluoghi sono già stati fatti e i tecnici sono già al lavoro. Il 2024 si apre con una novità: se nella primavera si torna a votare per eleggere il sindaco che guiderà la città per i successivi cinque anni, tutti gli elettori, per esprimere il proprio diritto di voto, non dovranno più recarsi alla scuola primaria di via Cantù, ma alla primaria Agnesi.

La Commissione elettorale circondariale ha accolto favorevolmente la proposta presentata dal Comune, autorizzando il trasferimento del seggio elettorale. Oltre al trasloco è prevista anche una riduzione del numero delle sezioni: dalle 14 attuali diventeranno 12. La ricollocazione risponde alla necessità di razionalizzare in termini di efficienza, efficacia ed economicità l’attività dell’amministrazione e di ottimizzare le risorse impiegate. Inoltre nei prossimi anni la scuola di via Cantù sarà abbattuta e ricostruita, quindi diventerebbe difficoltoso farla funzionare come sede di seggio elettorale. La scuola di via don Mariani è invece adatta per gli spazi ampi e moderni che permetterebbero di allestire anche l’ufficio elettorale, quindi gli elettori che dovranno rifare la tessera potranno risolvere il problema nella scuola senza recarsi in municipio. I tecnici del centro elaborazione dati del Comune hanno già effettuato un sopralluogo un via don Mariani per valutare le questioni logistiche relative alla parte informatica della tornata elettorale. A partire dall’inizio dell’anno inoltre, a tutti gli elettori saranno recapitate le nuove etichette da applicare sulla scheda dove figurano la nuova sede e il numero della sezione assegnata.

Veronica Todaro