I regali della polizia penitenziaria

Un agente si è vestito con il costume della Befana, nelle settimane precedenti una telefonata ai reparti aveva raccolto i “desiderata“: a Vimercate una carrozzina, a Desio una PS5 per la playstation, a Monza giochi e dolcetti.

Una Befana particolare ha fatto visita oggi ai bambini ricoverati negli ospedali di Monza, Desio e Vimercate. La polizia penitenziaria della casa circondariale di Monza ha voluto testimoniare la sua presenza portando in dono giochi e calze contenenti dolci per ogni piccolo ricoverato e non solo.

Hanno partecipato anche familiari e Amici del personale del Reparto della Polizia Penitenziaria di Monza con il contributo di Casanova (Arcore) per l’acquisto dei giochi donati all’ospedale San Gerardo di Monza.

Inoltre, sono stati donati appunto anche una carrozzina per il trasporto (all’ospedale di Vimercate) e la play station 5 (a quello di Desio) per i ragazzi più grandi.

"Un sentito grazie a tutto il personale dei reparti di pediatria per l’accoglienza e per il prezioso lavoro svolto ogni giorno" hanno commentato gli agenti.

Dario Crippa