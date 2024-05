I ragazzini tra reale e virtuale scoprono le trappole della rete

Il web: una incredibile opportunità, sicuramente, ma anche un luogo costellato di pericoli multiforme. Per questo, la formazione delle nuove generazioni è fondamentale. È l’obiettivo del progetto che i Lions Club Desio e Lissone hanno portato all’interno della scuola media Pirotta di Desio, destinato a tutti gli alunni delle classi terze. Con ottimi risultati: "Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte sia dei ragazzi sia degli insegnanti", hanno sottolineato i promotori. Gli studenti hanno partecipato in maniera attiva, scoprendo nuove angolature del mondo virtuale, acquisendo nuova consapevolezza sui rischi che lo caratterizzano. "Internet è diventata nel tempo una componente irrinunciabile della nostra vita e offre indubbiamente enormi opportunità di comunicazione e di progresso – spiegano i Lions nel progetto –. Sono molti però i pericoli legati all’utilizzo sempre più intensivo e precoce della Rete: da una parte, c’è il rischio che dal mondo esterno arrivino in casa nostra, tramite il web, truffe, violenza e altre minacce; dall’altro, è facile perdere di vista, durante la navigazione, il mondo reale e lasciarsi andare a comportamenti diversi da quelli tenuti nella vita di tutti i giorni". Il mondo virtuale può rappresentare quindi un pericolo per qualunque tipo di utente. Per i ragazzi, essere “nativi digitali“ rappresenta indubbiamente un enorme vantaggio nell’approccio alle nuove tecnologie, ma molto spesso questo non li protegge dagli enormi rischi che possono correre durante le loro attività online, a causa della loro tenera età o comunque per la scarsa conoscenza delle regole (o della mancanza di esse) nella giungla della Rete.

Il nome del Service, “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!“, sintetizza perfettamente gli scopi: utilizzare internet, ma conoscendone bene non solo le opportunità che offre, ma anche i possibili pericoli. "Le regole del mondo reale – è stato spiegato ai giovani studenti – valgono, e vanno quindi applicate anche a quello digitale, per cui è bene evitare di tenere su internet comportamenti a rischio". Sono stati inoltre affrontati vari temi delicati, come il cyberbullismo e altre problematiche del mondo di internet, coinvolgendo i ragazzi con filmati ed esempi di fatti realmente accaduti.

Ale.Cri.