I ragazzi sperimentano il mestiere della creatività

Ci saranno occasioni per sperimentare professioni creative legate alla musica e ai giochi di ruolo, per imparare a fare delle proprie passioni un lavoro. Ma anche video-interviste e clip diffuse sui social network, accanto a incontri con gli studenti, per dare ai ragazzi la possibilità di entrare in contatto con realtà produttive del territorio interessate ad assumere giovani. La Brianza guarda alle giovani generazioni e lo fa con le nuove iniziative messe in campo dal progetto “B Young 3 - Network Giovani in Brianza“, che punta a coinvolgere i ragazzi dai 15 ai 34 anni per aiutarli a sviluppare le loro inclinazioni e attitudini, sia nel tempo libero sia nell’attività lavorativa, in un’ottica di inclusione e partecipazione alla vita delle città in cui abitano.

Questo anche per rispondere, spiegano dal Comune, "al risultato di un’intervista a cui hanno partecipato in forma anonima 100 giovani studenti del territorio nel 2023" su questi temi. Il progetto, sostenuto da un finanziamento regionale di quasi 60mila euro, ha Lissone come capofila e come partner i comuni di Biassono, Macherio, Sovico, Carate e Besana, l’Ambito di Carate, l’associazione culturale Seed, la cooperativa sociale La Grande Casa e gli istituti superiori Giuseppe Meroni di Lissone, Leonardo da Vinci di Carate e Gandhi di Besana. Fra le attività in partenza ci sarà, da lunedì, il “Creative Lab - Crea, gioca, impara“ organizzato nel Centro giovanile Cubotto di via Lando Conti. Qui si terranno 3 diversi laboratori gratuiti, il lunedì fino a giugno: un laboratorio di liuteria alle 14.30, il corso “Orizzonte musicale“ alle 16 per adoperare strumenti come tamburi e percussioni e alle 20 un laboratorio di “Gioco di ruolo“, per favorire l’aggregazione e sviluppare al tempo stesso competenze sociali e empatia. Info e iscrizioni al 393-7010832.

Fabio Luongo