I ragazzi protagonisti sul palco

Al via da febbraio i corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti al al teatro comunale. Frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’impresa sociale La Danza Immobile che a Monza gestisce il teatro Binario 7, i corsi in partenza sono rivolti ad adolescenti e adulti, con una lezione di prova il 21 febbraio. Il percorso è pensato per dare l’opportunità ai partecipanti di rimettersi in gioco dal punto di vista fisico, immaginario, verbale, creativo e risvegliare il senso di relazione, con se stessi, con l’altro e con il gruppo. "Durante questi anni di isolamento – spiegano gli organizzatori – tutti siamo stati portati a metterci in relazione con noi stessi, molte volte anche forzatamente, ma abbiamo quasi dimenticato come metterci in relazione con gli altri. In questo senso, il laboratorio teatrale è un ottimo mezzo con cui esplorare gli strumenti tecnici e creativi di un’arte allo stesso tempo storica e contemporanea. D’altro canto, è anche un’occasione per lavorare su fondamentali aspetti personali legati alla relazione, all’ascolto, al corpo, alla percezione di sé e dell’altro, alla capacità di aderire assieme a un gruppo a un progetto condiviso". L’intenzione è di porre al centro dell’esperienza la ricerca di un linguaggio comune, di un modo comune di comunicare che permetta ai partecipanti di esprimersi come individui e come gruppo all’interno di un contesto ludico-creativo.

Il tutto nell’orizzonte del teatro contemporaneo, che non cali dall’alto copioni, temi o battute da recitare, ma al contrario lasci emergere mondi e racconti dalle persone che frequentano il laboratorio, con le quali si costruisce la forma migliore, più adatta e diretta per condividere col pubblico il materiale emerso prima e formalizzato poi. Senza tralasciare aspetti fondamentali come il divertimento, il gioco e, soprattutto, la meraviglia. Il corso per ragazzi, dagli 11 ai 18, si terrà con Eugenio Fea Bosia e Valentina Sichetti, il mercoledì dalle 17 alle 19 mentre il corso di avvicinamento adulti il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il percorso dà l’opportunità di rimettersi in gioco, per lavorare su fondamentali aspetti personali legati alla relazione, alla percezione di sé e dell’altro, alla capacità di aderire a un progetto condiviso. Per la lezione di prova occorre prenotarsi, inviando una mail a scuola@binario7.org indicando nome, cognome e numero di telefono.

Veronica Todaro