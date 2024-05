I ragazzi insegnano il rispetto. Il Consiglio comunale fa scuola

I giovani lissonesi insegnano il rispetto alla città. Lo faranno con un triplo evento in cui presenteranno all’Amministrazione e agli abitanti una serie di progetti e proposte da attuare per migliorare l’attenzione di tutti verso gli altri e verso ciò che ci circonda, dalla natura all’ambiente urbano. A mettere in campo le idee saranno gli alunni delle diverse scuole locali, dalle materne alle medie, con il progetto giudicato migliore che sarà poi realizzato dal Comune. È quanto avverrà lunedì e giovedì con le due sedute annuali del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi: in un paio di mattinate gli studenti delle elementari e delle medie esporranno i progetti che hanno pensato sul tema guida “Il rispetto: per me, per te, per tutto quello che intorno c’è“, concordato tra il municipio e gli istituti. Cominceranno, lunedì alle 9.30, i ragazzi delle medie, che porteranno all’attenzione pubblica 3 proposte, una per ciascuno dei 3 istituti comprensivi di Lissone. In apertura saranno premiati i 3 oggetti luminosi vincitori del laboratorio di riciclo creativo “Scarti di Luce“, che sono stati esposti negli spazi del passante di Porta Vittoria durante l’ultima Milano Design Week: il laboratorio è stato la concretizzazione del precedente progetto uscito dal consiglio comunale dei ragazzi. Giovedì alla stessa ora toccherà agli alunni delle primarie. Sarà inoltre presentata una delle librerie realizzate per il progetto “Ri-leggimi“, scelto dal consiglio nel 2023. "L’obiettivo - spiega la sindaca Laura Borella - è promuovere la riflessione sul tema del rispetto, inteso come attenzione e cura verso l’altro e tutto ciò che ci circonda.

I progetti hanno coinvolto gli alunni in percorsi didattici che favoriscono la consapevolezza e il rispetto reciproco". Ogni proposta sarà votata dagli stessi consiglieri-alunni, dalla sindaca e dal presidente del consiglio comunale. Il progetto vincitore finirà all’esame della Giunta e del consiglio comunale. A completare l’iniziativa, sabato 18 si terrà una mostra collettiva dei lavori creati dai bimbi delle 9 scuole dell’infanzia, pubbliche e paritarie: l’esposizione sarà allestita in piazza IV Novembre, davanti alla biblioteca, dalle 16 alle 18. "Il senso è far scoprire e sperimentare ai bambini la bellezza e il valore del rispetto attraverso attività artistiche coinvolgenti - racconta l’assessora alla cultura Carolina Minotti -. È un importante momento di crescita e di riflessione per i nostri giovani cittadini".