I ragazzi del Parini in Francia sulle orme di Leonardo da Vinci

Da Lissone in Francia sulle tracce di Leonardo, tra il castello dove il genio vinciano trascorse gli ultimi anni di vita progettando marchingegni, la sala dove Benjamin Franklin parlò di libertà, il museo dedicato a Jules Verne e una caccia al tesoro in centro città. In attesa di far scoprire ai coetanei francesi le meraviglie leonardesche di Milano e della Brianza. Studenti brianzoli protagonisti di un gemellaggio culturale transfrontaliero, che li ha portati a condividere una settimana con ragazzi francesi della stessa età, frequentando la loro scuola e andando alla scoperta dei luoghi, in primis quelli collegati a Leonardo da Vinci.

È l’esperienza appena vissuta da un gruppo di studenti del liceo Parini di Lissone: 12 ragazze e ragazzi delle classi prime, seconde e terze del liceo lingustico e del liceo delle scienze umane, accompagnati dall’insegnante di francese Rosella Redaelli e dalla docente di inglese Luisella Beghelli, hanno preso parte a uno scambio culturale a Nantes, con il liceo Saint Felix La Salle. "Questo gemellaggio è nato un po’ per caso - racconta Redaelli -: avevo conosciuto un’insegnante del liceo francese durante uno stage a Dublino, la quale mi ha messo in contatto con il loro referente per gli scambi internazionali. In un anno di lavoro siamo riusciti a costruire un progetto che, per la parte francese, ha ricevuto un finanziamento Erasmus". Un progetto incentrato sulla figura di Leonardo. "Con le colleghe Margault Vitale e Soazig Gentrig - spiega Redaelli - abbiamo pensato a un legame tra il nostro e il loro territorio e ci è sembrato naturale pensare a Leonardo". I ragazzi brianzolisono stati accolti nel municipio di Nantes da Thibault Guiné, consigliere comunale addetto alle relazioni internazionali, che, alla presenza di Stephane Ploneis, preside del liceo Saint Felix La Salle e coordinatore delle relazioni internazionali, ha offerto una merenda di benvenuto nella sala delle feste.

Poi, le visite. "L’esperienza - sottolineano le insegnanti - è stata molto apprezzata".

Fabio Luongo