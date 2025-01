I primi passi del commissario a Desio: "Daremo risposte ai problemi più urgenti"

Si è già messo al lavoro in municipio Alfonso Terribile, il commissario prefettizio incaricato dalla prefetta di Monza e Brianza Patrizia Palmisani di guidare il Comune di Desio sino alle prossime elezioni in primavera, a seguito della procedura di scioglimento del Consiglio comunale cittadino.

La decisione, come prevede il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, è una conseguenza delle dimissioni di massa che hanno fatto cadere l’amministrazione di centrodestra guidata da Simone Gargiulo. A sfiduciare il sindaco 16 consiglieri, 8 di minoranza, 5 di maggioranza e i 3 della Lista Civica Per Desio. Per garantire continuità nel funzionamento del Comune e nella gestione dei servizi, è stato nominato con decreto della Prefettura il commissario, che dovrà occuparsi della provvisoria amministrazione dell’ente. Ad Alfonso Terribile sono attribuite tutte le funzioni che di solito sono suddivise fra sindaco, Giunta e Consiglio.

Già al lavoro, il nuovo commissario si è dimostrato fin da subito operativo per dare risposte alla cittadinanza e a tutte le realtà del territorio.

"Ho accettato con entusiasmo l’incarico di guidare la Città di Desio – dichiara il neo commissario Alfonso Terribile – La mia esperienza e il mio massimo impegno saranno al servizio della cittadinanza, del tessuto associativo, delle aziende, dei commercianti e di tutte le realtà presenti sul territorio, sapendo di poter contare sulla professionalità e sul lavoro attento e meticoloso di dirigenti e dipendenti comunali, che ringrazio sin da ora per la propria disponibilità. Ho iniziato incontrando il segretario generale e via via tutti i dirigenti, che mi hanno presentato le questioni più importanti da esaminare. Esistono situazioni di una certa complessità che meritano di essere approfondite e attenzionate; sicuramente, visto il breve periodo del mio incarico, farò del mio meglio per consentire alla comunità di avere i servizi necessari e di vedere risolte alcune criticità fondamentali che non possono essere prorogate. Porgo un cordiale saluto a tutti i desiani, che invito a una reciproca e fattiva collaborazione".