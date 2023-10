I pirati e Hook, sono “Storie da sogno“. Una rassegna di teatro per bambini

Una ciurma di pirati alla caccia di un misterioso tesoro, una gattina che ne combina di tutti i colori viaggiando in mongolfiera e navigando in un sommergibile, un musical comico che rilegge la storia di Peter Pan e Capitan Uncino. E ancora, un inno alla fantasia e all’immaginazione che sposa marionette e musica classica, uno scienziato-mago che con esperimenti strabilianti insegna a fare la raccolta differenziata e un’occasione per imparare il bello delle diversità. Sette appuntamenti, da qui alla primavera, per divertirsi e riflettere con le storie, per bambini e per adulti.

Prenderà il via questo pomeriggio “Storie da sogno”, la nuova rassegna teatrale organizzata dal Cineteatro Santa Maria di via Segramora sotto la direzione artistica di Anna Missaglia. Ad alzare il sipario sul palco biassonese sarà, oggi alle 16, la compagnia House of Soia di Caterina Soccini e Denes Gioia che proporrà “Jack e il tesoro dei pirati”. Parte del ricavato sarà donata all’associazione Ele Morez a sostegno del progetto “Una stanza di degenza pediatrica in memoria di Eleonora” da realizzare nel Centro Maria Letizia Verga. Domenica 19 novembre, alle 16, la compagnia Ring 223 di Mago Edwyn porterà in scena “Come per magi”. Il 10 dicembre toccherà al Teatro del Vento con “Natale al calduccio”, in cui scoprire che fine ha fatto la gattina BiancaStella.

Domenica 14 gennaio, invece, gli attori della Compagnia Teatro Instabile di Lissone daranno vita al musical comico “Il ritorno di Capitan Uncino”. L’11 febbraio sarà la volta del Teatro dell’Elica con “Il mondo è bello perché è vario - L’importante è che ciascuno abbia un nome”, il 3 marzo la compagnia Teatro del Corvo porterà i suoi burattini e pupazzi per “Il Sognamondo”, un vero e proprio inno alla voglia di conoscere e di esplorare luoghi e culture diverse, grazie a un viaggio immaginario nei cinque continenti alla ricerca della strada per trovare il proprio posto nel mondo. Un’esplorazione condotta con l’aiuto della musica, con pezzi della “Danza slava” di Dvorak e della “Jazz Suite¹ di Shostakovich, un brano tratto dalla colonna sonora di “8 e mezzo” di Nino Rota e la “Pavane” di Faurè.

A chiudere la rassegna, il 7 aprile, sarà la compagnia Funtastic Team con “Riciclare è una magia”. Biglietti d’ingresso da 10 a 12 euro per gli adulti, da 6 a 8 euro per i bambini. Abbonamenti all’intera stagione 60 euro per gli adulti e 35 euro per i bambini. Info a 039.23.22.144.