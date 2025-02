I pionieri del divano e la scommessa della contemporaneità

Flexform è tra le dodici aziende che sono state premiate per la loro ininterrotta presenza a tutte le edizioni della manifestazione dal 1961 ad oggi, condividendo e accompagnando la storia e l’evoluzione del Salone del Mobile. È un’autentica task force familiare dell’arredamento che si sussegue da tre generazioni. Agli inizi del Novecento la famiglia Galimberti avviò un laboratorio artigianale per realizzare poltrone e divani. Nel 1959 i fratelli Romeo, Pietro e Agostino Galimberti decisero di chiamare l’attività Flexform di Galimberti, commercializzando i prodotti in ambito locale. Erano gli anni del boom economico e le intuizioni geniali venivano premiate. Quindi nel 1967 la società diventò Spa e si trasformò da laboratorio artigianale a industria. Iniziarono le collaborazioni con architetti e creativi italiani, molti dei quali diventati protagonisti del design italiano. Dagli anni Settanta Flexform iniziò a esportare all’estero. Seguirono anni di espansione economica in tutta Europa che portarono la seconda generazione della famiglia Galimberti (Mario, Giancarlo, Armando, Renato, Gianni, Pietro e Antonio) ad ampliare l’orizzonte commerciale fino a spingersi nei paesi d’oltreoceano. "Con i miei cugini Giuliano, Luca e Saul – racconta Matteo Galimberti, della terza generazione – portiamo avanti orgogliosamente il lavoro di chi ci ha preceduto, consapevoli che, per dirla con le parole di nostro zio Pietro, la famiglia è un grande valore, un patrimonio importante di risorse, stimoli, conoscenze. Le radici ci consentono di guardare al futuro". Nel tempo le esigenze dei clienti che sono cambiate . "Negli anni Sessanta – ricorda Galimberti – il soggiorno era ancora un ambiente dalle dimensioni modeste, con divani di piccole proporzioni. Oggi è il fulcro della casa e Flexform è stata tra le prime aziende a capire, all’inizio degli anni Ottanta insieme all’architetto Citterio, che cambiavano le esigenze delle persone che utilizzavano il divano per rilassarsi guardando la tv, ascoltare musica, consumare pasti". Da lì l’intuizione di realizzare un divano, il modello Groundpiece progettato da Antonio Citterio, un divano fra i best-seller di Flexform ancora oggi: proporzioni generose, bracciolo contenitore rivestito in cuoio, che diventa una multi-funzione. "Il 1961 è l’anno di nascita del Salone del Mobile – ricorda Galimberti – una manifestazione voluta da un gruppo di imprenditori lungimiranti tra i quali c’era anche Flexform. L’azienda ha preso parte a tutte le edizioni del Salone del Mobile dal 1961 al 2024, godendo di una formidabile vetrina che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di Flexform nel mondo e al consolidamento della sua notorietà di marca. Il Salone del Mobile è nel tempo divenuto un imprescindibile appuntamento per gli operatori del settore e ha decisamente favorito lo sviluppo della Milano Design Week, con appuntamenti negli showroom e in location in tutta la città. Quest’anno per la prima volta Flexform esporrà le novità della collezione indoor nello showroom di via Moscova e la nuova collezione outdoor nel vicino chiostro Sant’Angelo". C.B.