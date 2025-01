I Pink Floyd nella versione dei fedelissimi

Un’immersione nelle sonorità progressive e psichedeliche e nella musica senza tempo dei Pink Floyd, per ripercorrere tutti in una sera i maggiori successi della band di Waters, Gilmour, Wright e Mason, accanto a brani altrettanto significativi ma magari meno noti, o ben conosciuti soltanto dagli appassionati cultori del gruppo britannico. Un percorso in cui farà da guida una tribute band nata dall’incontro tra musicisti che hanno una lunga esperienza di live alle spalle, e che si sono uniti per il desiderio comune di rendere omaggio ai leggendari autori di album capolavoro come “The Dark Side of the Moon“, “Wish you were here“ e “The Wall“.

È quanto proporrà il concerto “Dark Siders. A Pink Floyd Experience - Tributo ai Pink Floyd“, che andrà in scena sabato alle 21 sul palco del centro culturale teatro OppArt di Sovico.

A salire sul palco di via Giovanni da Sovico saranno i Dark Siders, che in modo coinvolgente e con estrema fedeltà agli originali attraverseranno grandi classici del gruppo come “Comfortably Numb“, “Wish you were here“ e “Another brick in the wall“, senza dimenticare però di riscoprire alcune gemme nascoste, dedicate agli appassionati più attenti della band inglese.

"Con un approccio sincero e genuino, i Dark Siders mettono la fedeltà musicale e l’amore per i Pink Floyd al centro di ogni loro esibizione – spiegano dal teatro sovicese OppArt –. Senza artifici o sovrastrutture, il loro tributo si distingue per l’autenticità e la capacità di ricreare la magia unica che i Pink Floyd hanno saputo infondere nelle loro opere". Info 039-9008448, prenotazioni a biglietteria@oppart.it. F.L.