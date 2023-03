I “pilotini“ in autodromo Biciclette e macchinine nel Tempio della Velocità

Biciclettine, macchinine elettriche, cappellino e paletta da vigile. Una mattinata speciale all’autodromo di Monza per i bimbi delle elementari. Una lezione spciale di sicurezza stradale nel mini-circuito realizzato all’ombra del vecchio museo. Perché "voi siete i piloti del futuro", l’accoglienza di Paola Pronti, l’anima del progetto che dal circuito della F1 coinvolge le scuole del territorio. A cominciare dalle primarie. Come le due classi di prima elementare che ieri mattina sono arrivate da Cinisello Balsamo sul pullman “scortati“ dagli agenti della polizia locale, dal vicesindaco Giuseppe Merlino, dall’assessore alla sicurezza Bernardo Aiello e dalla collega che si occupa di istruzione e politiche educative Maria Gabriella Fumagalli: "Facevamo già educazione stradale nelle classi, ma per i nostri ragazzi avere l’opportunità di provare le regole della strada in un luogo magico come l’autodromo rende ancora più efficace la lezione", le parole dell’assessora Fumagalli. Soltanto quest’anno saranno 450 i ragazzi delle scuole di Cinisello che parteciperanno ai corsi in autodromo.

Dieci incontri per alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. Obiettivo, crescere utenti della strada responsabili, fin dalle prime pedalate. E "ricordate che chi va forte, lo fa solo in pista, in sicurezza – la lezione di Umberto Andreoletti, direttore operation dell’autodromo di Monza –. In strada, ricordatevi, che non siete soli e bisogna conoscere e rispettare tutte le regole".

Marco Galvani