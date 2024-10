I Pescatori Monzesi e il “trofeo“ dell’amicizia nel ricordo di Eugenio

Chi trova un pescatore, trova un tesoro di amico. Gli ambienti pescosportivi brianzoli, di esempi fatti di solidarietà e amicizia disinteressata ne possono offrire molti. A Monza, non a caso, ha sede la Pescatori Monzesi 1889, la “nonna“ di tutti i club pescasportivi italiani. E proprio della società di via Spalto Isolino faceva parte Eugenio Pecori, morto nel 2019 a soli 60 anni. Eugenio era stato anche presidente della società El Beca nel biennio 1993-1994. In seguito era diventato appunto direttore sportivo della Pescatori Monzesi 1889, per i monzesi di una volta i “pastalit“. La moglie Antonella, il figlio Luca, laureato in medicina e ora specializzando in ortopedia, e l’amico Dario Scaccabarozzi (nella foto), da cinque anni organizzano al laghetto della Boscherona il Memorial “Gli amici di Eugenio“. La prova risulta puntualmente affollata.

All’edizione 2024 hanno partecipato 43 garisti, in questa occasione più amici di Eugenio che concorrenti spinti dall’agonismo. Il podio è stato comunque presidiato da tre lenze sopraffine: il Memorial è stato vinto da Silvano Lanfredini, davanti a Luca Scivoletto e Giuliano Valcamonica. "Inizialmente – spiega la moglie Antonella – rimango un po’ sorpresa da una partecipazione così elevata. Ma poi ritengo che questa non sia una gara di pesca come tutte le altre. La gente viene qui non per cercare di vincere un trofeo, ma si ritrova un sabato d’ottobre alla Boscherona soprattutto per stare in compagnia ricordando Eugenio. Qualcuno mi ha già chiesto informazioni sull’edizione 2025".

Gianni Gresio