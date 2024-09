I patti per “salvare“ i ragazzi del rione

Con i Patti di cittadinanza, la Consulta rivitalizza il quartiere. Un primo passo che, però, non sposta i problemi di mancanza di servizi, cementificazione e traffico. "Ho cercato di elaborare un Patto di cittadinanza – spiega Désirée Rivolta, vice presidente della Consulta – per cui abbiamo ottenuto un finanziamento di 40mila euro. Il quartiere era morto. Perciò due anni fa, abbiamo colto l’opportunità di avere i primi 20mila euro per progettare eventi che coinvolgessero un po’ tutte le fasce d’età e rinvigorissero il tessuto sociale del quartiere. Alla fine abbiamo ottenuto altri 20mila euro per un progetto che coinvolge assessorato allo sport, cultura, associazioni di volontariato, per riuscire a stimolare anche quella fascia d’età più difficile dai 15 ai 20 anni. Prezioso anche l’aiuto di ConfCommercio. A breve l’incontro con l’assessora Andreina Fumagalli per definire i dettagli dell’ emeroteca, premessa per la futura biblioteca. Certo non si riuscirà mai ad avere una situazione perfetta, ma noi siamo tenaci e non molliamo". Si riparte dai più piccoli. Al centro civico di quartiere, dopo il Covid non c’era più nessuno che offrisse supporto compiti per i ragazzi e le ripetizioni sono costose, a carico delle famiglie. Quindi dall’inizio di ottobre fino a fine maggio ci saranno alcuni educatori che aiuteranno i ragazzi delle medie per i compiti. Nelle attività delle scuole primarie e medie è stata inserita “ScattAlbino“, una kermesse fotografica con macchine usa e getta. "L’intenzione – spiega Rivolta – è di far fotografare ai bambini gli aspetti positivi del quartiere, avendo un numero limitato di scatti non cancellabili e quindi da valutare bene in anticipo, per valorizzare il bello ed evidenziare il brutto, proponendo soluzioni".

Per i ragazzi più grandi, invece, appuntamento sabato 28 settembre in piazza Pertini, per la discoteca silenziosa “Silent disco fluo“, la discoteca in cuffia, da ballare tutti insieme, senza disturbare gli altri cittadini che preferiscono la quiete. Nella stessa serata ci saranno tante proposte. Luca Aronica e Antonella Inga, titolari di FreeMoving, proporranno diverse attività sportive per disabili e normodotati. Ci sarà poi il giocoliere illuminato e le mitiche Harley Davidson. Tutti saranno invitati a indossare abbigliamento fluo e i più fluorescenti riceveranno premi e gadget. Ricreato anche l’Orto condiviso di quartiere CityFarmers che sabato proporrà il corso su oleoliti e essenze profumate.

C.B.