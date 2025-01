I parcheggi in centro storico. Piazza Cambiaghi riapre alle auto ma con un taglio di cento posti

Il tanto atteso verdetto è arrivato. In piazza Cambiaghi torneranno i parcheggi a strisce blu. Alla fine le istanze di residenti e commercianti sono state ascoltate dall’Amministrazione comunale che, dopo una lunga valutazione, ha deciso di riproporre il servizio da febbraio, ma con due modifiche: non più 200 stalli ma poco più di 100, e un accesso regolato da sbarra. Quest’ultima sarà posta su via Colombo, appena prima del confine della Ztl che inizia dal civico 9, spostato in questo punto giusto settimana scorsa, a circa una cinquantina di metri più avanti. Modifiche a parte, torneranno dunque le funzioni che l’area ha sempre avuto, dopo che già lo scorso 21 dicembre è tornata a ospitare i mercati del giovedì e del sabato, subito dopo i lavori di riqualificazione della pavimentazione durati da giugno a dicembre.

Il parcheggio sarà utilizzabile 7 giorni su 7, tranne che nelle fasce orarie dei mercati del giovedì e sabato (che impegnano la piazza dalle 5 alle 17), e in eventuali giorni di mercato straordinario. La prima mezz’ora di sosta sarà gratuita. Dopo la prima mezz’ora invece, scatterà la sosta a pagamento. Da marzo poi, come fase di test, sarà aperta la possibilità di pagare tramite il portale di Monza Mobilità con una tariffa agevolata. I cittadini residenti a Monza potranno, con un costo di 50 euro al mese, accedere al parcheggio da lunedì a venerdì, dalle 08.01 alle 20, esclusi gli orari di mercato. Lo stesso per chi è residente fuori Monza, con una lieve maggiorazione di prezzo a 60 euro mensili. Avranno invece una riduzione a 40 euro i residenti nella Zpru Centro sprovvisti di spazi di sosta in aree private. Non saranno comunque possibili stalli riservati. Dopo la prima mezz’ora gratuita, la tariffa è di 2 euro l’ora, con lievi riduzioni man mano che aumentano le ore di parcheggio. Dalle 20.01 alle 2 ci sarà tariffa unica a 3 euro, che diventa di 2 euro dalle 2.01 alle 8. Il limite massimo di costo giornaliero è di 12 euro.

"Torna il parcheggio in una cornice del tutto rimessa a nuovo dopo l’acquisizione della piazza che ha segnato la chiusura di un contenzioso pluridecennale - commenta il sindaco Paolo Pilotto -. Particolare attenzione l’abbiamo riservata ai residenti del centro sprovvisti di parcheggio privato".